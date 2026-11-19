Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Batı Karadeniz’in yedi ili arasında turizm odaklı güçlü bir iş birliği kurulması, bölgenin keşfedilmeyi bekleyen değerlerinin daha geniş kitlelere duyurulması ve turizm hareketliliğinin artırılması hedefiyle kurduğu Batı Karadeniz Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı sıfatıyla, bölgesel ziyaretlerine başladı. Başkan Özlü’nün ziyaret programının ilk durağı ise Bolu oldu. Özlü beraberinde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ercan Güner ile birlikte; Bolu Belediye Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kayhan Perçin ve Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Ekrem Çetinkaya ile görüştü. Özlü akabinde ise Zonguldak’a giderek, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir ve Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli’yi ziyaret etti.

HEDEF: 7 İL, TEK TURİZM ROTASI

Bolu’nun ardından Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop’u da ziyaret edecek olan Özlü, belediye başkanları, ticaret ve sanayi odası başkanları ile il genel meclisi başkanlarıyla temaslarda bulunacak. Görüşmelerde, bölgenin turizm tanıtımına katkı sağlamak, ortak projeler geliştirmek ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla kurumların Batı Karadeniz Turizm Birliği çatısı altında buluşması ele alınacak.

TÜRSAB ile iş birliği içerisinde bölgenin turizm hareketliliğini artırmayı amaçlayan Özlü, ‘Yakın Karadeniz’ mottosu ile 2-4 Aralık 2026 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’nde bölgeyi ortak çatı altında tanıtmaya davet ediyor.

“YAKIN KARADENİZ’İ TURİZM ROTALARINA KAZANDIRACAĞIZ”

Başkan Faruk Özlü, konuyla ilgili açıklamasında, bölgenin sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerin ortak hareket edilerek çok daha güçlü şekilde tanıtılabileceğini belirtti.

Özlü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Batı Karadeniz illerinde turizme hayat vermek, bakir güzelliklerini yepyeni keşiflere açmak için iyi niyet ziyaretlerimize komşumuz Bolu’dan başladık. Bolu Belediye Başkan Vekili Sayın Mehmet Tuna Özcan, İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Ekrem Çetinkaya ve Bolu TSO Başkanı Sayın Kayhan Perçin’e misafir olduk. Batı Karadeniz Turizm Birliği çatısı altında kuracağımız iş ve güç birliğiyle, Yakın Karadeniz adıyla literatüre kazandırdığımız yepyeni bir rotayı ulusal ve uluslararası turların arasına dahil etmeye kararlıyız. Değerli başkanlarımıza ev sahiplikleri için gönülden teşekkür ediyorum.”