Başkan Özlü YÖK Başkanı ile görüştü

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ı ziyaret ederek Düzce’de gündem olan konulara ilişkin görüş alış verişinde bulundu. Düzce Üniversitesi hastanesinde ortaya çıkan sorunlar ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüşen ikili önemli kararlar aldı. Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Başkan Özlü, Özvar’ın yakın zamanda Düzce’ye geleceğini duyurarak şu paylaşımı yaptı: “YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin sorunlarını detaylı bir şekilde konuştuk. Sn. Özvar, önümüzdeki günlerde Düzce’mize gelecek. Görüşmemiz ve Sn. Özvar’ın Düzce’mize teşrif edecek olması, şehrimizin sağlık ve eğitim altyapısını güçlendirmek adına çok kıymetli bir adım. Hastanemizi daha güçlü ve daha kaliteli hizmet verecek hale getireceğiz. Düzce’mizi ve hemşehrilerimizi seviyoruz.”