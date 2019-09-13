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Başkan Özlü, terminal esnafıyla bir araya geldi

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr.

13 Eylül 2019 Cuma 13:42
Başkan Özlü, terminal esnafıyla bir araya geldi

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali yönetimi ve esnafı ile bir araya gelerek sorunları yerinde dinledi.


Başkan Dr. Faruk ÖzlüŞehirlerarası Otobüs Terminali’ni ziyaret ederek, terminal esnafı ile görüştü. Otobüs terminallerinin 7/24 hareket olan, şehirlerin en önemli yaşayan organizmaları olduğunu belirten Başkan Özlü, “Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali yönetimi ve esnafı ile bir araya gelerek sorunları yerinde dinledik. Ardından terminale taşınan Ulaştırma Müdürlüğümüzü ziyaret ettik. İstişareye önem veriyoruz. Esnafımıza yaptığımız ziyaretlerde, sorunları tespit edip çözüm üretiyoruz. Hemşehrilerimizin görüşlerine başvurarak projelerimizi şekillendiriyoruz” dedi.


Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yaptığı incelemelerde bir araya gelen ve sohbet eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, verilen hizmetler hakkında vatandaşların görüşlerini aldı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 13:42
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