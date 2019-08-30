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Başkan Özlü TDMMB toplantısına katıldı

Düzce Belediye Başkanı Dr.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:44
Başkan Özlü TDMMB toplantısına katıldı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin daveti üzerine Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) toplantısına katıldı.


Sakarya’da düzenlenen TDMMB Ağustos ayı Yönetim Kurulu toplantısı önemli isimlere ev sahipliği yaptı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin özel davetine icabet eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün yanı sıra toplantıya Özbekistan Büyükelçiliği Müsteşarı Aziz Selahattinov, SASKİ Genel Müdür Vekili ve TDMMB Genel Sekreteri Dr. İlyas Demirci, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, TDMMB Yönetim Kurulu üyeleri, Özbekistan Büyükelçiliği personelleri ile büyükşehir belediyesi bürokratları da katıldı.


Sakarya ve Özbekistan arasında yürütülen iş birliği çalışmalarının güçlendirilmesi konularının görüşüldüğü toplantıda konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk ÖzlüDüzce’de yapılacak önemli yatırımların sinyalini vererek “Türk Dünyası çocukluğumuzdan beri gönlümüzde yer tutmuş bir idealdir. İnşallah önümüzdeki dönemde geliştireceğimiz ilişkiler kardeşliğimizi pekiştirecek, ülkelerimizin daha ileri seviyelere ulaşmasına vesile olacaktır” dedi.


Toplantı Özbekistan’a özgü pilav ikramı ve karşılıklı hediyelerin verilmesi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:44
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