Başkan Özlü, çalışmaları inceledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Akınlar mahallesinde devam eden yol çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

D-100 Karayolunun trafiğini rahatlatmak amacı ile Akınlar Mahallesi’nde yol açma çalışmaları devam ederken, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’de çalışmaları yerinde inceledi. Yol açma çalışmaları yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri stabilize olarak yolun büyük bir kısmını istimlak ederek yolu açtı. Yolun ana hatta bağlanması için kısa bir alanda çalışma yapacak olan ekiplerin çalışmalarını inceleyen Başkan Dr. Özlü, yetkililerden bilgi alarak yolun yaz aylarında trafiğe açılmasını beklediklerini dile getirdi.