Başkan Özlü, “82 Milyon alacağımız var”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanlığında Daraltılmış il Divan toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özlü, “Düzcelilerden destek bekliyorum. 82 Milyon alacağımız var. Gelir gider eşit olmazsa Düzce’yi güzelleştiremeyiz” dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 31 Mart’ta seçilmesinin ardından 5 aylık süre içerisinde yaptıkları çalışmaları anlattı.

Özlü gelir ve gider arasında dengesizlik olduğunu belirterek “Yaklaşık 5 aylık faaliyetlerimizi anlatan bir sunum hazırladık. Başlıklar halinde söylerlersek ilk yaptığımız konu mali disiplin tedbirleri uygulamak olmuştur. Gelir ile gider arasında bir dengesizlik var. Bunu dengelemeye çalışıyoruz. Giderleri kısmak gelirleri arttırmak istiyoruz. Bunun üzerine çalıştık. 21 maddeden oluşan mali disiplin tedbirleri uyguluyoruz. 1-2 gün içerisinde bunun detaylarını aktaracağız. Belediyemiz açısından bu sene bakım onarım yılı olacak. Bunun büyük projelerin alt yapısını oluşturuyoruz. Önemli çalışmaların planlanması ve projelendirmesini hazırlıyoruz. Asar Suyunun rekraasyonu için 2019 yılında yaklaşık 2 milyon civarında hibe aldık. Asar Suyu için bir ulusal proje yarışması açacağız. Konuralp bölgesinde bir kültür sokağı için bir projemiz var. 1,5 milyon lira hibe aldık. Konuralp’teki kazı çalışmaları 12 ay boyunca yapılması için 1,5 milyon lira hibe aldık. Borçlanmıyoruz, kredi kullanmıyoruz ve bu paraları alıyoruz” dedi.

“Millet bahçesi yapacağız”

“Düzce’de 2 etaplı bir millet bahçesi projemiz var” diyen Özlü konuşmasına şöyle devam etti “Bunun içinde bakanlığımız ile yazıştık onaylarını aldık. Birinci etabı merkez park dediğimiz Avni Akyol Parkı ve İnönü Parkından oluşan eski parklardan oluşan bölgeler millet parkı bir olacak. Bunun yazışmalarını sürdürüyoruz. Çevre bakanımızdan onayını aldık. İkinci etabı ise stadyumunun olduğu yerdir. Bununda onayını aldık. Burada tabi ki stadyum var. Stadyumun taşınması var. Stadyumu geçici bir süre için Şıralık’a taşıyacağız. Kalıcı konutlar bölgesinde ki güreş meydanında çelik yapı. Onları oradan söküp Şıralık’a götüreceğiz. Orada Düzcespor’un bir stadyumu olacak. Düzcespor’un gerçek bir stadyumu olasıya kadar faaliyetlerini burada sürdürecek. Bizde şu anda bulunan stadyumun olduğu yeri millet bahçesi yapacağız.”

“Maaşları ödedik, ek ikramiyeleri ödemedik”

Düzce Belediyesinin ödenmemiş maaşının olmadığını söyleyen Başkan Faruk Özlü, “Bu maaşlar konusu zaman zaman konuşuyor. Düzce Belediyesi’nin ödenmemiş maaşları yoktur. Ödenmemiş ücretler var mıdır? Vardır. Bunlar geçmişten gelen ek mesai ücretleridir. Bu çalışanlarımızın ek ikramiyeleridir. Bunlar ödenmedi. Bunları ödemedik. Ama diğerleri normal maaşları ödüyoruz. Bunları da gelir gider dengesini denkleştirdiğimiz de en kısa süre içerisinde ödeyeceğiz. Çünkü arkadaşlar kredi kullanıp faizle borç alıp maaş ödemek istemiyoruz. Biz maaşlarımız kendi öz kaynaklarımız ile yapmaya çalışıyoruz. Borç dökümü ile ilgili de bir çalışma yapacağım. Bu borçlar ne zaman artıyor. Ne zaman azalıyor. Bununla ilgili bir çalışma olacak. Her şey şeffaf olacak” şeklinde konuştu.

“Minimum 50 bin kişi binmesi lazım”

“Otobüs işletmesi üzerinde çalışıyoruz” diyen Başkan Faruk Özlüşunları aktardı; “Düzce için bir ulaşım master planı üzerinde çalışıyoruz. Düzce’de sayımlar yapıldı. Yaklaşık 20 kişi otobüslerde sayım yaptı. Kaç yolcu var. Kaç inen var, kaç binen var. Ne kadarlık bir gelir temin ediyoruz. Düzce’de günde ortalama 20 bin kişi toplu taşımayı kullanıyor. Toplu taşıma işinin bugün ki otobüs büyüklüğü ile rantabıl olması için gelir gideri karşılaması için günlük ortalama 50 bin kişinin otobüs kullanması gerekiyor. Bununla ilgili yılbaşına kadar çalışmayı tamamlayacağız. Toplu taşıma işi şu anda 7,5 Milyon lira zarar ediyor. Toplu taşıma işlerini zarardan artıya geçireceğiz. Biliyorsunuz et kombinasını özelleştirdik. Bu işi bilen arkadaşımız devir aldı. Bu kombinanın bize yıllık maliyeti eksi anlamında 750-800 bin TL idi. Kiralar ile beraber orada depolarda var yaklaşık 300 bin lira kardayız. Dolayısı ile arkadaşlar yaptığımız işlerde hem fizibilite arayacağız” dedi.

“82 Milyon lira alacağımız var”

Başkan Özlü, Düzcelilerden destek isteyerek “Düzce Belediyesi attığı her adımı, harcadığı her bir kuruşu sizlerle paylaşacak. 13 milyon lira su alacağımız var. Düzce Belediyesi’nin 82 milyon tahsil edemediği bir alacak var. Bunları da tahsil edeceğiz. Gelir olmazsa gideri karşılayamayız. Sizlerden destek istiyoruz. Düzcelilerden destek bekliyoruz. Gelir gider dengesini sağlayamazsak bu şehri güzelleştiremeyiz’ şeklinde konuştu.