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Başkan Öz’den 30 Ağustos mesajı

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:10
Başkan Öz’den 30 Ağustos mesajı

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. Yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Kurtuluş Savaşı’nda Türk Milleti’nin tarihte eşine az rastlanır bir mücadele sergilediğini ifade eden AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Türk Milleti’nin 30 Ağustos’ta olduğu gibi 15 Temmuz’da da alnının akıyla vatan mücadelesinden zaferle çıkmıştır. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın bir benzerini 15 Temmuz’da yaşadık. Hiçbir güç birliğimizi beraberliğimizi bozamayacak” dedi.


‘30 AĞUSTOS ZAFERLE TAÇLANDIRILMIŞTIR’


Türk Milleti’nin tarih boyunca birlik ve beraberliğini yıkmaya tevessül eden her türlü girişimi boşa çıkardığını vurgulayan Başkan Öz, mesajında şu görüşlere yer verdi:


“Türk tarihinin kıvanç dolu dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlığı için nihai hamleye karar verdiği tarihin adıdır. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla ve erkeğiyle ülkemizin her bölgesinden birlik-beraberlik içerisinde milletimizin bağrından çıkan kahraman ordumuz, bu savaşta Türk Milletinin gücünü ve cesaretini kanıtlamış, kazandığı bu büyük zaferle de ülkemiz tarihine adını yazdırmıştır. Bu millet 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da elde ettiği büyük zaferle Türkiye’yi işgalden kurtarmış, uçurumun kenarından döndürmüştür. Büyük taarruz neticesinde işgal altındaki vatan toprakları düşmandan bütünüyle arındırılmış ve istiklal savaşı hak ettiği büyük zaferle taçlandırılmıştır. Bu destansı zaferle birlikte millet kendisine yeni ufuklar, büyük hedefler çizmiş ve bu doğrultuda ülkeyi kalkındırmıştır. 30 Ağustos birlik ve beraberliğin, vatan sevgisinin, büyük Türkiye hayalinin, özgürlük mücadelesinin adı ve ispatı olmuştur. Türk Milleti’nin 30 Ağustos’ta olduğu gibi 15 Temmuz’da da alnının akıyla vatan mücadelesinden zafer ile çıkmıştır.


‘KAHRAMANLIK DESTANINI 15 TEMMUZ’DA YAŞADIK’


30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kahramanlık destanını 15 Temmuz’da yaşadık. Hiçbir güç birliğimizi beraberliğimizi bozamayacak. Bu kutlu mirasın ve 30 Ağustos ruhunun emanetçileri olarak bizler, uğruna canların feda edildiği hedeflerin bölgemiz ayağında olanlarını da gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Yeni Türkiye idealine ulaşacağımıza olan inancımızı daha da güçlendiriyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. Yıldönümünü en kalbi duygularla kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarıyla, aziz vatanımızı korumak için kanlarını bu uğurda feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum.”

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:10
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