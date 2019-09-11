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Başkan Özcan, 150 günlük faaliyet raporunu Kılıçdaroğlu’na sundu

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Nazilli Belediyesi’nin 150 günlük çalışma raporunu sundu.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:10
Başkan Özcan, 150 günlük faaliyet raporunu Kılıçdaroğlu’na sundu

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Nazilli Belediyesi’nin 150 günlük çalışma raporunu sundu.


Millet İttifakı belediyelerini tebrik ziyareti için Aydın’a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ayağının tozu ile ilk gün Nazilli’yi ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu Nazillili vatandaşlara seslenmeden önce belediye hizmet binasına gelerek belediye çalışanlarını selamladı.


Millet İttifakı adayı olarak seçilen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı beraberindekiler eşliğinde makamında ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, Nazilli Belediyesi’nin çalışmaları hakkında Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve kurmaylarından bilgi aldı.


Yerel seçimler öncesi İttifaka verdiği destek ve güvenden dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Özcan, Kılıçdaroğlu’na 150 günlük çalışma raporu ile Nazilli Belediyesi’nin mali durum raporunu takdim etti.


Naz-Koop Projesi, Alzheimer Merkezi Hizmet Kapasite artırımı, Evde Bakım Hizmetleri, kırsalda kültürel faaliyetler, yol çalışmaları, ücretsiz halk kursları, referandum çalışmaları, geçmiş dönemden kalan ve ödemesi yapılan borçlarla ilgili bilgi notu ve hedeflenen projelerin bulunduğu raporu büyük bir dikkatle inceleyen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, önceki dönemden kalan yüklü borca rağmen 150 günde verilen hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Özcan ve ekibini tebrik etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile sağlanan uyumlu çalışma ve genel merkezin desteği ile Nazilli Belediyesinin kısa zamanda refaha kavuşacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, Nazilli halkına çok güzel hizmetler verileceğine duyduğu inancı dile getirdi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:10
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