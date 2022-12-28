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Spor Başkan Özbek, Gomis'i resmen açıkladı! Şok gelişme...
Spor

Başkan Özbek, Gomis'i resmen açıkladı! Şok gelişme...

Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçına odaklanan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 14:25:00 -
Başkan Özbek, Gomis'i resmen açıkladı! Şok gelişme...

Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçına odaklanan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar geldi. Bafetimbi Gomis'in sözleşmesi hakkında konuşan sarı- kırmızılı kulübün başkanı Özbek, transfere dair de dikkat çeken sözler kullandı. Eksiklerinin farkında olduğunu dile getiren Dursun Özbek, başkan vekili Erden Timur'un Florya'dan ilgisini çekmediğini söyledi.

Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen ve 15. haftada İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özbek; transfer, ve Bafetimbi Gomis için konuşurken, şampiyonluğa dair değerlendirme yaptı. İşte o sözler...

"Bafetimbi Gomis'in performansını yorumlamaya ihtiyaç var mı? Bilmiyorum. Son maçtaki performansını çok önemli buluyorum. Galatasaray'a çok katkı verdi. Galatasaray Spor Kulübü'ne çok yakışan ve her şeyini veren bir sporcu. Sportif anlamda da Galatasaray'a çok destek oldu. İnşallah bu sezon büyük hizmetleri olacak. Sezon sonu değerlendirme yaparız."

"Ara transfer dönemine çok dikkat edilmeli. Bazı eksiklerimiz var. Hocamızın vereceği raporla, yönetim kurulu olarak finansal matematiğini yaparak, transferleri yapacağız. Detayları vermek istemiyoruz. Çok ciddi bir transfer çalışması içerisindeyiz. İki yönüyle... Çok dikkat etmemiz gereken finansal yapı var, buna dikkat ederek gereken eksikleri gidereceğiz."

"Tesis anlamında eksiklerimiz var. Yönetim olarak bu eksiklerin farkındayız. Tesis hamlesi yapmak için bir misyon edindik. Özellikle salon sporlarını bir merkezde toplamak istiyoruz, dağılmış bir haldeyiz. Çok yakında yapacağımız lansmanla, salon sporlarını bir yerde toplayacağız. Yelkenle ilgili güneyde takip ettiğimiz iki yer var. Devletten bu alanları bulduk, kiralamak için konuşuyoruz. İnşallah yakında bitireceğiz. En son tesisleşme hamlesi 45 sene önce yapılmış! 45 senedir de bir şey yapılmamış. Bunu kabul etmiyoruz. Biz başlatıyoruz ve bizden sonra gelenlerin de devam ettirmesinin en büyük takipçisi olacağız."

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