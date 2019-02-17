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Başkan Özakcan; "Attıkları çamur bize yapışmaz"

Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Başkan Adayı M.

17 Şubat 2019 Pazar 16:05
Başkan Özakcan; "Attıkları çamur bize yapışmaz"

Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Başkan Adayı M. Mesut Özakcan, Alanlı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.


Önümüzdeki ay gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesi Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Başkan Adayı M. Mesut Özakcan mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Alanlı Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan Özakcan, ailesi hakkında ortaya atılan dedikodulara cevap verdi. İsim vermeden Cumhuriyet Halk Partisi’nden Efeler Belediye Başkan Adayı olan Fatih Atay’a ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na göndermede bulunan Özakcan, “Oğlum geçtiğimiz yıllarda 8 metrelik bir tekne almıştı. 85 bin liraya alınan o tekneyi yat aldı diye kıyameti koparttılar. Ben milletvekili emeklisi ve belediye başkanlığı yapan biriyim. Üç aylık gelirim ile alınabilecek bu tekne için bu kadar üzerimize gelinmesini anlayamıyorum. Seçim için 110 bin liraya sattık ve çalışmalarımızda kullanıyoruz. Yıllardır birlikte siyaset yaptığımız bazı arkadaşlar şimdi bu haberleri bizim aleyhimize kullanmaya çalışıyorlar. Siyasetin nezaketini, saygısını düşürerek ailem üzerinden bana yapılan bu konuşmalara beni tanıyan kimse kulak asmaz. Benim hesabımı veremeyeceğim bir kuruş olamaz. Öleceğimi bilsem boğazımdan bir yudum haram su bile geçmez. Bize attıkları çamur bize yapışmaz, tekrar döner atanın yüzüne sıvanır” dedi.



“Başkanı 209 bin seçmen belirleyecek"


Başkan Özakcan, “CHP’den Efeler Belediye Başkan Adayı olan Atay’ın, ‘Benim başkan olmamı engellemek için, Mesut bey de aday oldu’ diye söylemleri var. Kendisi otuz yıllık arkadaşımız, birlikte çalıştığımız kardeşimiz. Ben kimsenin başkan seçilmesine engel olmaya yetkili değilim, böyle bir gücüm de olamaz. Başkanı seçecek olan 209 bin seçmenimiz olan sizlersiniz. İttifak adayları tüm Efeler halkı gibi benim de içime sinmiyor. İnanın güvenerek, inanarak bir adayın çıkıp seçim alabileceğini düşünsem aday olmam kenara çekilirim. 2007’de yine bu iki arkadaş sayesinde milletvekili olmam engellendi, kenara çekildim. 1991 yılında mahallemden delege seçilemedim, yine kenara çekildim. Hiçbir zaman geçmişte mensubu bulunduğum CHP’den istifa etmedim ama bu gelinen noktadaki olay farklı olduğu için istifamı verdim. Şahsıma karşı yapılmış haksızlığın ötesinde hemşehrilerimize yapılan bir haksızlıktır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 16:05
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