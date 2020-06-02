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Aktüel

Başkan Öz, belediyenin mali durumunu paylaştı

Çanakkale’nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, seçimlerden önce verdiği şeffaflık sözünü, 1 Nisan 2019-1 Nisan 2020 tarihleri arası belediye mali durum bütçesini şehrin muhtelif yerlerindeki billboardlarda, belediyenin sosyal medya hesaplarında ve web sitesinde ilan ederek yerine getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 17:38:01 -
Başkan Öz, belediyenin mali durumunu paylaştı

Çanakkale’nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, seçimlerden önce verdiği şeffaflık sözünü, 1 Nisan 2019-1 Nisan 2020 tarihleri arası belediye mali durum bütçesini şehrin muhtelif yerlerindeki billboardlarda, belediyenin sosyal medya hesaplarında ve web sitesinde ilan ederek yerine getirdi.


‘Şeffaf belediyecilik’ ilkesiyle seçildiği günden itibaren birçok kez de basın açıklaması gerçekleştiren Başkan Bülent Öz, 1 yıl süresince belediye bütçesinden yapılan harcamaları ve genel borç tablosunu ilan ederken, düzenli ödeme yapılıyor olmasına rağmen kredi faizlerindeki artışa dikkat çekti.


Belediyenin borç yükünün arkasına sığınmadan çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Başkan Bülent Öz, “Uzun vadeli döviz ile borçlanma bazen hareket alanımızı daraltabiliyor, özellikle Japon bankasından alınan kredinin döviz kurundan dolayı 4 kat artması ve termal otelin satılmasına rağmen borcunun ödenmemesi uzun vadeli ekonomik zorluklar yaşatmaktadır” dedi.

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