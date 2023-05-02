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Yerel Başkan Orkan köy hayırlarında
Yerel

Başkan Orkan köy hayırlarında

Yeniakit Publisher
2023-05-02 14:27:00 -
Başkan Orkan köy hayırlarında

Karesi’de onlarca yıldır devam eden köy hayırları geleneği baharın gelmesiyle yeniden başladı. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan haftasonu Deliklitaş, Yeni İskender, Kavaklı ve Kurtdere mahallelerinde düzenlenen hayırlara katıldı.

Balıkesir’in Karesi ilçesinde onlarca yıldır düzenlenen geleneksel köy hayırları baharın gelmesiyle yeniden başladı. Haftasonu Deliklitaş, Yeni İskender, Kavaklı ve Kurtdere Mahallelerinde gerçekleştirilen hayırlarda vatandaşları Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’da yalnız bırakmadı. Başkan Orkan’a hayır ziyaretlerinde başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları eşlik ederken, bazı davetlerde ilçe Kaymakamı Metin Arslanbaş’ta yeraldı.

İlk olarak Deliklitaş'ta düzenlen hayra katılan Başkan Orkan daha sonra sırasıyla Yeni İskender, Kavaklı ve Kurtdere’de düzenlenen hayırlara eşlik etti. Köy hayırlarının birlik ve beraberliğin güzel örnekleri olduğunu ifade eden Başkan Orkan, “Bizim hemşehrilerimizle gönülden muhabbetimiz var! Kırsal mahallelerimizde onlarca yıldır baharın gelmesiyle yapılan hayırların yeniden düzenlenmesinin sevincini yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimizin en güzel karelerini verdiğimiz hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Hayırlarda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Orkan, mahalle sakinlerinin istek ve önerilerini de dinledi.


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