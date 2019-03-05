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Başkan Orhan, eğitime katma değer sağlıyor

Aziziye Belediyesi tarafından başlatılan ‘Gönülden Gönüle Aziziye’ projesi ilçede eğitim gören öğrencilerin gözdesi oldu.

05 Mart 2019 Salı 22:07
Başkan Orhan, eğitime katma değer sağlıyor

 Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın girişimleriyle hayata geçirilen proje, Aziziye’de; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde eğitim gören öğrencileri kapsıyor.

ÖĞRENCİLERE DESTEK

Projeyle ilçede eğitim gören öğrencilerin öğrenimleri sırasında maddi açıdan önlerine çıkabilecek problemlerin çözümlenmesi hedefl eniyor. ‘Gönül Gönüle Aziziye Projesi’, ayrıca geleceğin teminatı olan çocukların, hem öğretmelerine hem de toplumun diğer fertlerine güvenmeyi bilen, sıcak ilişkiler kurabilen, özgüveni yüksek bireyler olarak yetişebilecekleri bir ortam oluşturulmasına katkı sunacak. Aziziye’de yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek adına her türlü çalışmayı yürüttüklerini dile getiren Başkan Orhan, ‘Gönülden Gönüle Aziziye Projesi’ ile maddi imkansızlıklar içerisinde bulunan öğrencileri tespit ederek bu ihtiyaçları bir an önce temin edip öğrencilere, öğretmenleri aracılığıyla teslim ettiklerini söyledi.

HEDEF KALPLERİ BİRLEŞTİRMEK

Başkan Orhan, “Belediyecilik hizmetleri içerisinde en önemli amaçlarımızdan bir tanesi de ilçemizde eğitim ve öğretimine katma değer sağlayacak çalışmaları hayata geçirmektir. Aziziye Kaymakamlığımız ve Aziziye Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte ilçemizin eğitim çıtasını yükseltebilmek amacıyla uyum içerisinde koordineli bir çalışma yürütmekteyiz. İlçemizde okullarımızın fi - ziki imkânlarının iyileştirilmesi ve eğitim gören yavrularımıza eğitim hayatlarında her türlü faydayı sağlayacak çalışmaları hayata geçirmek önceliklerimizin başında yer alıyor. İlçemizde eğitim ve öğretime katkı sağlayacak birçok önemli projeye imza attık. Yine örnek bir çalışma olacağını düşündüğümüz ‘Gönülden Gönüle Aziziye’ projesini hayata geçirdik. Bu projeyle özellikle aileleri maddi anlamda sıkıntı yaşayan öğrencilerimize kırtasiye, giysi vb. yardımlar yaparak destek olmayı hedefl iyoruz” diye konuştu

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 22:07
  1. Aziziye Belediyesi

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