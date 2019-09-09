0553 313 94 23

Başkan Orhan: “Aşure günü birliğin ve dirliğin simgesidir”

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan standın başına geçerek vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:44
Başkan Orhan: “Aşure günü birliğin ve dirliğin simgesidir”

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan standın başına geçerek vatandaşlara aşure ikramında bulundu.


Aziziye Belediyesi Muharrem ayı nedeniyle ilçenin belli bölgelerinde kurulan stantlarda vatandaşlara aşure dağıttı. Başkan Orhan, Ilıca, Saltuklu ve Selçuklu Mahallelerine kurulan stantlarda kepçeyi eline alarak vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Başkan Orhan ayrıca ilçede bulunan evlere de ziyaretlerde bulunarak aşure dağıttı.


Her yıl olduğu gibi bu senede aşure ikramı geleneğinin devam ettirdiklerini belirten Başkan Orhan, “Aşure birlik ve beraberliğimizin, paylaşma ve dayanışmanın simgesidir. İçerisinde bulunduğumuz Muharrem ayı, insanlık tarihini yakından ilgilendiren birçok önemli hadiseye tanıklık etmiştir. Peygamberimizin (a.s.) sevgili torunu Hz. Hüseyin ve beraberinde bulunan ehlibeyt üyeleri, Yezidiler tarafından Kerbela’da şehit edilmiş ve İslam dünyasında bir daha eşine rastlanılmayacak acıları yüreklere kazımıştır. Allah (c.c.), Hz. Musa’ya (a.s.) Aşure Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cudi Dağının üzerine Aşura Gününde demirlemiştir. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Aşura Günü kurtulmuştur. Hz. Adem’in (a.s.) tevbesi Aşura Günü kabul edilmiştir. Hafızalarımızda yer edinmiş daha birçok hadise bugünde cereyan etmiştir” diye konuştu.


İçerisinde insan olan her türlü çalışmanın destekçisi olduklarını aktaran Başkan Orhan, Aşure Günü münasebetiyle ilçede özellikle merkezi yerlerde yerler de kurdukları stantlarla gün boyunca hizmet vereceklerini bilgisini verdi. Başkan Orhan ayrıcı Muharrem ayının insanlık alemine hayırlar getirmesini ve İslam dünyasında birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamının güçlenmesine vesile olmasını diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağustos ayında Çardak Havalimanı’ndan 58 bin 35 yolcu uçtu
    1. Ağustos ayında Çardak Havalimanı’ndan..
    2. Karatay Belediyesinden okula yeni..
    3. Batı Şeria’da şiddetli çatışmada 25..
    4. Kaşıkçı cinayeti nedeniyle durdurulan..
    5. Bağcılar’ da 5 bin kişilik aşure..
    6. Kale-i Tavas’da 3 bin mezar taşının..
    7. Selde hayatını kaybeden çocuklar..
    8. 10 bin feet yükseklikte okul zili
    9. Zeytinlik alanda feci yangın!
    10. Çanakkale'de 127 düzensiz göçmen..
    11. Çocuğu okula nasıl alıştırabilirim?
    12. Topçu: Terör örgütünün kökünü..
    13. Trabzon’da fuhuş operasyonu
    14. TBB'den Diyarbakır'da oturma eylemi..
    15. Sınıfın asma tavanındaki kartonpiyer..
    16. Silifke’de okulların ve öğrencilerin..
    17. Bakan Çavuşoğlu: “Fatih, Yavuz,..
    18. Açar’dan EMO’ya ziyaret
    19. Almanya'ya Suudi Arabistan çağrısı:..
    20. Musul’da patlama: 1 ölü
    21. İtalya'da 2. Conte hükümeti güvenoyu..
    22. Milli tıbbi cihazlar Barselona'da..
    23. TİM, ABD pazarındaki elini stratejik..
    24. Mudanya 2019’da da hizmetle buluştu
    25. Kars’ta çalınan hayvanlar Ardahan’da..
    26. İngiliz Parlamentosu'ndan skandal..
    27. El-Hak Platformundan İstanbul..
    28. Bursaspor’a destek büyüyor
    29. Türk Hava Yolları THY personel alımı..
    30. Zabıta teşkilatı 193 yaşında
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!