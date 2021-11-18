Başkan mısın mafya mı?

CHP'li belediyelerdeki skandalların ardı arkası kesilmiyor... Bu defa da CHP’li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, alkollü bir şekilde geldiği belediyenin önündeki grev çadırında nöbet tutan işçileri mermiyle tehdit etti. Olayın görgü tanıkları, Kerimoğlu'nun geçtiğimiz günlerde gece yarısı Bakırköy Belediyesi’nin önünde bulunan grev çadırına geldiğini belirterek, "Alkollü olan Kerimoğlu grev nöbeti tutan işçilerin yanına giderek ‘Mayıs ayı yaklaşıyor, işe giriş çıkışlar başlayacak bakalım ne yapacaksınız’ diyerek işçileri önce ekmekleriyle, sonra da ‘Ben sokaklardan geldim her gün bununla geziyorum’ diyerek cebinden çıkardığı mermiyle tehdit etti. Kerimoğlu, işçilerle münakaşanın ardından çadırdan ayrıldı” dedi.

İlk vukuatı değil

Bilindiği gibi, CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun geçtiğimiz yıllarda da belediyenin özel kaleminde uzun zamandır çaycı olarak çalışan Anıl Koç’u ‘hakkımda sağa sola nasıl konuşursun’ diye makamında dövdüğü, dövdükten sonra da koltuğuna oturup çay içtiği iddia edilmişti. Hırsını alamayan başkanın, çaycıyı korumalarına da dövdürdüğü ileri sürülmüştü. Burnu kırılan çaycı Anıl Koç'un 3 günlük iş göremez raporu aldığı ve burnundan ameliyat olacağı ifade edilmişti.