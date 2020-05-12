Başkan Köse’den sokağa çıkan yaşlılara maske ve kolonya

Saat 11.00'da başlayan izinle Mamak’taki 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, uzun bir aradan sonra ilk kez sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşları yalnız bırakmayarak onlara selam verdi, maske, kolonya ve karanfil hediye etti. Yürüyüş yapan yaşlılara da eşlik eden Köse, hal hatır sordu, yaşlıların Ramazan Ayı’nı tebrik etti. 65 yaş üstü vatandaşlara karantina günlerinin nasıl geçtiğini soran Başkan Köse, tedbirlerin elden bırakılmaması konusunda da yaşlılara tavsiyelerde bulundu. Köse sokağa çıkan annelerin de Anneler Günü’nü kutladı.

Yalnız bırakmadık

Kısıtlı süreli sokağa çıkma uygulamasında olduğu gibi koronavirüsün Türkiye’de görülmeye başlandığı ve tedbirlerin uygulamaya konulduğu ilk günden itibaren büyükleri yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Koronavirüsün ülkemizde görülmeye başlandığı ve tedbirlerin uygulamaya konulduğu ilk günden itibaren büyüklerimizi yalnız bırakmadık. Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri, Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimizin kararıyla sokağa çıkmalarına kısa süre de olsa imkan tanınan büyüklerimize Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimizle yardımcı olduk. Koronavirüs tehlikesi sona erdiğinde büyüklerimizi parklarda, yeşil alanlarda yeniden görmek bizler için de moral olacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyüklerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.