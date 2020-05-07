Başkan Koçhan’dan ilçe sakinlerine maskeli hediye paketi

Trabzon’un Maçka İlçe Belediyesi içerisinde maske, kolonya ve kahveden oluşan hediye paketini ilçe sakinlerine dağıtıyor.

Vatandaşlara 40 bin maske, 7 bin kahve ve 7 bin kolonya vereceklerini ifade eden Başkan Koray Koçhan, “Her yıl yaptığımız Ramazan etkinliklerimizi bu yıl yapamadık ama vatandaşlarımızı unutmadık. Hazırladığımız hediye paketinde; maske, kahve ve kolonyayı kendilerine hediye ediyoruz. Maçka’da çalmadık kapı kalmayacak. Bizim ne imkânımız varsa vatandaşındır” dedi.

“Covid-19 salgını ile mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde devam etmektedir" diyen Koçhan "Ülke olarak verdiğimiz mücadele ve ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyası ile Covid-19 salgını ile mücadele de dünyaya örnek oluyoruz. Bizlerde Maçka Belediyesi olarak tüm imkânlarımız ile mücadele etmekteyiz. Bizler her yıl Ramazan programları kapsamında iftar çadırlarında buluşarak hasret gideriyorduk. Maalesef sizlerle bu Ramazan iftar çadırlarımızda buluşamadık. Ama sizi asla unutmadık. Bilin ki bizim ne imkanımız varsa siz kıymetli hemşerilerimindir. Ramazanınızı tebrik ediyorum. Yüce rabbim hepimizi çifte bayram yapacak şekilde Ramazan bayramına ulaştırmasını temenni ediyorum. Bu vesile ile de Maçka Belediyesi olarak küçük hediye paketimizde maske, kahve ve kolonyayı görevli arkadaşlarımız ile kapı kapı gezerek sizlere ulaştıracağız. Özellikle belirtmek isterim ki Maçka Belediyesi olarak bu Ramazan kapısı çalınmadık hiçbir ev bırakmayacağımızın bilinmesini isterim. Kapınızı ekiplerimiz çaldığında her türlü talebinizi, isteğinizi görevli arkadaşlarımıza aktarmanızı rica ediyorum. Bilin ki Maçka Belediyesi olarak ne imkânımız varsa hepsi sizlerindir” ifadelerini kullandı.