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Başkan Kocaman Kartepe’nin gururu Tan’ı misafir etti

Kartepe Belediye Başkanı Av.

13 Eylül 2019 Cuma 10:06
Başkan Kocaman Kartepe’nin gururu Tan’ı misafir etti

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Estonya Tallin’de düzenlenen Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonasında 3’üncü olan Kartepeli Bedirhan Tan’ı makamında misafir etti.


Estonya’nın başkenti Tallinn’de 12-18 Ağustos 2019 tarihlerinde düzenlenen Dünya Gençler Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’den 30 sporcu katıldı. Şampiyonada, Grekoromen Stilde bronz madalya mücadelesinde 87 kiloda Bedirhan Tan, Bulgar, Hırvat ve Macar rakiplerinden sonra repesajdan gelen İsveçli Jacob Edward Logaard’ı 3-0 yenerek bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu.


Başkan Kocaman başarılar diledi


Ziyaretten dolayı teşekkür eden ve genç sporcumuz Bedirhan’ın başarısıyla gurur duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Kocaman,“Estonya’da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası grekoromen stil bronz madalya kazanarak göğsümüzü kabartan Bedirhan Tan kardeşimi başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Allah nice başarıları nasip etsin. Kartepemiz en güzel sportif başarılarla anılmaya devam edecek inşallah” ifadelerini kullandı.


Tan’dan Başkan Kocaman’a teşekkür


Dünya üçüncüsü olan güreşçi Tan, “Başkanımıza da bize olan güveninden ve spora desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Sporcu bir başkanımız olması çok sevindirici ve bizleri daha iyi anladığını düşünüyorum. Yeni başarılar daha iyi dereceler için tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:06
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