0553 313 94 23

Başkan Kocaispir: "Ayrım yapmadan hizmet ediyoruz"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçedeki 107 mahalle muhtarı ile kahvaltıda bir araya geldi.

08 Eylül 2019 Pazar 10:03
Başkan Kocaispir: "Ayrım yapmadan hizmet ediyoruz"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçedeki 107 mahalle muhtarı ile kahvaltıda bir araya geldi.


Mahalle muhtarlarının fikirlerinin kendisi için önemli olduğunu belirten Kocaispir ’’Yüreğir’de yapacağımız bütün çalışmalarda muhtarlarımızla istişare halinde olacağız. Meşru ve hukuki taleplerin başımın üstünde yeri var.Muhtarlarımızdan isteğim de belediyemizin imkanlarını göz önünde bulundurarak istek ve talepte bulunmalarıdır. Biz de yaptığımız bütün hizmetlerde hiç bir ayrım yapmayacağız.’’ dedi.


Yardıma muhtaç ailelerin de tespit edilerek belediyeye bildirilmesini isteyen Başkan Kocaispir, ’’Eğer mahallenizde gerçekten yardıma muhtaç biri varsa lütfen bize bildirin’’ diyerek yardıma muhtaç insanlara sahip çıkılacağını söyledi.


Yüreğir’in Adana’nın en dezavantajlı bölgesini olduğunu, günlük yaklaşık 600-700 bin nüfusa hizmet verildiğini belirten Başkan Kocaispir, ’’Her ne kadar siyasi bir kimlik ile seçilmiş olsam da, göreve başladıktan sonra siyasi kimliğimi bir kenara bırakarak bütün her yere eşit hizmet götüreceğiz. Seçildiğim günden bu yana siyasi kimlikle hareket etmedim ve bundan sonra da etmeyeceğim. Ayrımcılık yapanlar bizle yol yürüyemezler’’ şeklinde konuştu.


Yüreğir’de yolun temel sorunlardan biri olduğunu belirten Başkan Kocaispir, ’’Seçimden önce de söz verdiğim gibi Yüreğir’in yol sorununu çözeceğiz. Yasal süreçler tamamlanır tamamlanmaz yol çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ettireceğiz. İlçemizdeki tüm parkların bakımı yapılıyor. Yeni parklar yapmak için çalışıyoruz. Doğankent Mahallemizde büyük alanda park yapım işi başladı. Parkı olmayan mahallelerde park yapmak için uğraşacağız. Kültür evlerimizde eğitime destek kurslarından şuanda 2 bin civarında öğrencimiz faydalanıyor. Bu sayıyı önümüzdeki yıllarda artırmayı hedefliyoruz. Bu kurslara katılan çocuklarımız çok güzel okullara yerleştiler’’ dedi


Mevcut muhtarlık binalarının bakımlarının yapılarak yenileneceğini, muhtarlık binası olmayan mahallelerde ise tek tip muhtarlık binası yapılacağını belirten Kocaispir, ’’Ekiplerimiz şuanda tespitlerini yapıyorlar. Muhtarlarımızın rahat bir ortamda hizmet vermeleri bizim için önemli. Mevcut muhtarlık binalarımızın bakımını yapıp, demirbaşlarına destek olacağız. Muhtarlık binası olmayan mahallelerimize ise tek tip muhtarlık binaları yapacağız’’ diye konuştu.


Bundan sonra da muhtarlarla daha çok sık bir araya geleceklerini söyleyen Başkan Kocaispir, “Muhtarlarımızla 10 kişilik gruplar halinde görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Burada sorunların çözümüne yönelik daha verimli görüşmeler olacaktır” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 10:03
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’ye 1 milyon ABD’li turist gelebilir
    1. Türkiye’ye 1 milyon ABD’li turist..
    2. Ağrı’da asfalt çalışmaları devam ediyor
    3. Erzurum'da 60 büyükbaş çalan 6 kişi..
    4. Geleceğin teknolojisi zirkonyum
    5. Habib rakibini 3 rauntta devirdi
    6. (Özel) Gurbetçi aileler özel çocukları..
    7. FETÖ’nün hücre evinde yakalanan kadın..
    8. Gemlik Karacaaliye asfalt, Hisar’a..
    9. Yırtıcı kuş avcıları yakalandı
    10. Erzurum’da hayvan hırsızlığı çetesi..
    11. Çeyrek altın satış fiyatı ne kadar?
    12. Piyasa indirimi satın aldı gözler..
    13. Arda Turan'dan Volkan Demirel'e: Sana..
    14. 30 milyon yıllık mağarada ezan sesi!
    15. Kriz son buluyor: Putin ve Zelenskiy..
    16. Gençlerbirliği'nden Taylan Antalyalı..
    17. Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 25..
    18. Tüketici Hak Arama Derneği Genel..
    19. 100 milyar dolarlık ticaret hedefi..
    20. Antalya'da adres sorma bahanesiyle..
    21. Yaz bitti, Erdek boşaldı
    22. ABD ile ortak devriye
    23. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    24. Elbirliği ile uluslararası açılım
    25. Emniyete mobil zırhlı konteyner
    26. Bursa’da şehrin göbeğinde golf keyfi
    27. (Özel) Ormanların atlı koruyucuları
    28. Evinin bahçesinde 17 bin lirayla..
    29. Terör devleti İsrail'den Gazze'ye hava..
    30. Sosyal medyadan sipariş etti,..
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!