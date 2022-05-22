Başkan kim olursa olsun, aday belli!

11 Haziran’da başkanlık için yarışacak olan Özbek ve Hamamcıoğlu’nun tercihini Türk teknik adamdan yana kullanacağı ve ilk hedefin Okan Buruk olacağı konuşuluyor. 47 yaşındaki hoca da yuvaya dönmek için adeta can atıyor.

Sezonun tamamlanmasının ardından Galatasaray'da herkes 11 Haziran'daki seçimi beklemeye başladı. Listelerini sunan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu olağanüstü genel kurulda Sarı- Kırmızılı kulübün yeni başkanı olmak için yarışacak. Galatasaray camiasında seçimin sonucu kadar merak edilen bir başka konusu ise yeni teknik direktörün kim olacağı.

Takvim'in haberine göre; alınan bilgilere göre hem Özbek hem de Hamamcıoğlu yerli teknik adam üzerinde duruyor

Bunun ilk nedeni, kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum. İkinci neden ise seçim tarihi ve yeni sezon hazırlıklarının tahmini başlangıç süresi arasında yaklaşık 3 hafta olması. İki başkan adayı bu iki sebepten dolayı takımı yeni sezonda yerli bir hocaya emanet etmeyi düşünüyor.

Alınan bilgilere göre Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun aklındaki ilk isim Okan Buruk. Son olarak Başakşehir'de görev yapan ve şampiyonluğa imza atan genç teknik adam ayrıca Galatasaray camiasını ve Florya'yı çok yakından bilen bir isim.