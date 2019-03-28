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Başkan Kılıç: “Orta Ölçekli Sanayi Projesi umut olacak”

Bafra Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Hamit Kılıç, Orta Ölçekli Sanayi Projesi’nin hayata geçtiğinde 2 binin üzerinde istihdam gerçekleşeceğini söyledi.

28 Mart 2019 Perşembe 17:32
Başkan Kılıç: “Orta Ölçekli Sanayi Projesi umut olacak”

Bafra Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Hamit Kılıç, Orta Ölçekli Sanayi Projesi’nin hayata geçtiğinde 2 binin üzerinde istihdam gerçekleşeceğini söyledi.


Başkan Kılıç, ilçe genelinde düzenlediği mahalle mitinglerine aralıksız devam ediyor. Her akşam farklı mahallelerde miting yapan Başkan Kılıç’a Bafralılar sevgi seli göstererek bağırlarına basıyor. İlçenin İsmetpaşa, Tabakhane, Cumhuriyet, Yaka ve Alparslan Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Kılıç’a coşkulu ve kalabalık bir karşılama yapıldı.



“Orta Ölçekli Sanayi Projesi iş kapısı olacak”


Mitingde konuşan Başkan Kılıç, Bafra’nın geleceğini belirleyen ve istihdam sağlayıcı projelere imza attıklarını söyledi. Şehrin geleceğini ilgilendiren önemli projeler ile ilgili çalışmalar yaptıklarını aktaran Başkan Şahin, “İlçemizde istihdamı artıracak ve işsizliği azaltacak projelere adımlar attık. Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) güzel işler, güzel çalışmalar oluyor. Şu anda Organize Sanayi Bölgemizde binin üzerinde çalışan var. İnşallah ikinci etabında Medikal OSB ile ilgili alt yapı çalışmaları başladı. Tıbbi aletler üreten fabrikalarımız orada hizmet vermeye başlayacak. Diğer taraftan Sera Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalar devam ediyor. Bir de Orta Ölçekli Sanayi Projemiz var. Üzerinde özellikle duruyorum. İnşallah bu projemizi de gerçekleştireceğiz. Bu konuyla ilgili çok somut adımlar attık. Projelerini gerçekleştirip, bakanlığımıza kadar teslim ettik. Bu projede hayata geçtiğinde 2 binin üzerinde istihdam gerçekleşecek. Bunun gibi birçok proje ve çalışmalarımız devam ediyor ve hayata geçireceğiz. 31 Mart’ta sizlerin destekleri ve yine sizlerin bana verdiği yetkiyi hizmetlere adayarak kullanacağım. Bu coşkulu kalabalıkta ve bu soğuk havada bizleri ağırlayan, karşılayan tüm Bafralılara teşekkür ediyor, desteklerinizi bekliyorum” dedi.


Mitinge, AK Parti 26. Dönem Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, AK Parti İlçe Başkanı Av. İbrahim Semiz ve yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Barbaros Turna ve yönetimi, AK Parti önceki İlçe Başkanı Tuncay Yurduseven, AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları ve yönetimleri, Ülkü Ocakları Başkanı ve yönetimi, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 17:32
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