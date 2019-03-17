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Başkan Kayda MHP’ye yapılan taşlı saldırıyı kınadı

Emirhacılı ve Kemerdamları mahallelerinde halkla buluşan Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının MHP’li Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, seçim çalışması öncesi MHP parti binasındaki bir partilinin HDP’li bir grup tarafından taşlı saldırısı sonrası yaralandığını belirterek, "Bu olayı gerçekleştirenleri kınıyorum.

17 Mart 2019 Pazar 11:51
Başkan Kayda MHP’ye yapılan taşlı saldırıyı kınadı

Emirhacılı ve Kemerdamları mahallelerinde halkla buluşan Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının MHP’li Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, seçim çalışması öncesi MHP parti binasındaki bir partilinin HDP’li bir grup tarafından taşlı saldırısı sonrası yaralandığını belirterek, "Bu olayı gerçekleştirenleri kınıyorum. Bunların amacı Türkiye’yi karıştırmaktır. Biz Cumhur İttifakı olarak, bu oyunlara gelmeyeceğiz.” dedi.


31 Mart yerel seçim çalışmalarını Kemerdamları ve Emirhacılı Mahallelerinde sürdüren Cumhur İttifakının adayı Zeki Kayda, 5 yıllık dönemde ilçeye kazandırdığı projeleri anlatıp, yeni dönemde de hayata geçirilecek olan projelere değinerek, mahalle halkından destek istedi.


AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın ile meclis üyesi adaylarının yer aldığı mahalle ziyaretlerinde konuşan Başkan Kayda, “Salihli’deki hizmetlerimizi gördünüz. Özellikle bu bölge tarafındaki mahalle halkımızın kullandığı ve halk arasında dur-geç köprüleri olarak bilinen köprüleri yenileyip, tarihe gömdük. Köprüleri yenilemekle kalmadık, birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiği kazaların da önüne geçtik.” dedi.



“Salihli için ne yaptın?”


Konuşmasında CHP’nin, HDP’lilerle işbirliği yaptığını iddia eden Başkan Kayda, “Biz Cumhur ittifakı olarak sadece, bu vatan, bu bayrak, bu ülkenin bekası için bizlere her zaman destek olan sizlerle işbirliği yaptık. Ama bu kentte hem ilçe başkanlığı, hem de vekillik yapanlar PKK yanlıları ile işbirliği yaptı. Tutturmuşlar bir Salihli’ye derman olacağız türküsü. Vekillik yaptığın dönemde Salihli için ne yaptın. Salihli’ye kazandırılacak olan hangi hizmet için iktidar partisine gidip kapısını çaldın mı? Hayır çalmadın. Ama ben iktidar partisi AK Parti’nin kapısını çalarak, Salihli’ye hem fakülte, hem doğalgaz, hem de TOKİ kazandırdım. AK Parti’li vekillerimize bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam CHP’ye oy vererek, Salihli’yi tekrar bir çivinin dahi çakılmadığı dönemlere geri sürüklemeyin. Önümüzdeki dönemde sizlerin desteği, Manisa Büyükşehir ve Cumhur İttifakının gücüyle daha büyük projelere imza atacağız.” şeklinde konuştu.



“Bu oyunlara gelmeyelim”


Seçim çalışması öncesi MHP parti binasındaki partililerin HDP’li bir grup tarafından taşlı saldırısı sonrası 1 partilinin yaralandığını belirten Başkan Kayda, “Arkadaşımız hastaneye kaldırılıp, kafasına dikiş atıldı. Bu üzücü bir olaydır. Bu olayı gerçekleştirenleri kınıyorum. Bunların amacı Türkiye’yi karıştırmaktır. Biz Cumhur İttifakı olarak, bu oyunlara gelmeyeceğiz. Biz 2014 yerel seçimlerinde de bu olayları yaşadık. Şimdi çok daha dikkatli olup, onlara bu fırsatı vermeyeceğiz” dedi.


Emirhacılı ve Kemerdamları mahalle ziyaretlerinde AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç ve MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın da birer konuşma yaparak, Cumhur İttifakının MHP’li Salihli Belediye Başkan adayı Zeki Kayda ile Cumhur İttifakının MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün’e destek istedi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 11:51
  1. doğa

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