Başkan Kayda: “Biz Salihli halkı ile yürürüz”

Kırveli ve Kocaçeşme mahallelerinde vatandaşlar ile buluşan Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının MHP’li Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, “Biz dostlarımızla yürürüz, biz Salihli halkı ile yürürüz” dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Kırveli ve Kocaçeşme Mahallelerini ziyaret eden Cumhur İttifakının MHP’li Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, 5 yılda yapılamaz denen, olmaz denen tüm çalışmaları hayata geçirdiklerini belirterek Cumhur İttifakının gücüyle Salihli’yi daha büyük yatırımlarla buluşturacaklarının müjdesini verdi.

Cumhur İttifakının Salihli Belediye Başkan adayı Zeki Kayda ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün’e destek isteyen MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, “Biz kimse ile koltuk için pazarlık yapmadık. Biz devletin bölünmez bütünlüğünü bir arada tutabilmek için ittifak yaptık. Biz ayrım yapmaksızın, gözlerimizi yumduk, kollarımızı açtık” şeklinde konuşurken, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç ise, “Öz değerlerimiz olan Atatürk’ümüzü,Aleviliğimizi ve Sünniliğimiz gibi değerlerimizi karşımıza çıkarıp, bizi bir birimize düşürmek istiyorlar. Bütün hain örgütleri birleşmiş, bu zillet ittifakının içerisinde yer almış. Biz bu ülkeye ihanet edenlerin oyunu istemiyoruz. Çünkü onların oyu bizim bereketimizi bozar. Biz bu ülke için AK Parti ve MHP ile Cumhur İttifakında bir araya geldik. Sizden isteğim sandığa gittiğinizde hem Salihli’de, hem büyükşehirde, hem de belediye meclis üyeliğinde mührü üç hilale vurun” şeklinde konuştu.

Konuşmasına, “31 Mart’ta öyle bir tokat vuracaksınız ki, o tokadın nereden geldiğini anlayamayacaklar” diye başlayan Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Zeki Kayda, “Çünkü siz hiçbir zaman için bu ülkenin bekasına dil uzatan, bu ülkenin bekasına kurşun sıkan, bu ülkenin askerlerini ve polislerini şehit eden, Mehmet Uyar’ı, Doğan Sakarya’yı şehit eden PKK illeti ile bir olan CHP’ye asla oy vermeyeceksiniz. Biz sadece İYİ Parti ile ittifak yaptık diye açıklama yapmışlar. Yalan söylemeyin, PKK ve HDP ile yaptığınız sözleşme, hanginizin kasasında. Çıkarın Salihli halkı da öğrensin, niye korkuyorsunuz, Bizim Kürt kardeşlerimizle ülkemizde ve şehrimizde de sorunumuz yok. Bizim sorunumuz PKK’nın uzantısı HDP ile anlaşan CHP iledir” dedi.

Millet İttifakının CHP’li adayı Mazlum Nurlu’ya da yüklenen Kayda, “Birileri çıkmış benim milliyetçiliğimi sorgulamış. Ben inanıyorum ki sen oy uğruna yarın bu insanlara ben ülkücüydüm diyeceksin. Kusura bakma ama bunu kimse yemeyecek. Çünkü oy için HDP ve PKK’ya gittin. Oy için gel seni ülkücü yapalım, hadi kardeşim gel diyerek, ‘Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan, hakikatten yana bakın siz. Onlar kiminle yürürse yürüsün, biz haktan hakikatten yana yürürüz. Biz dostlarımızla yürürüz, biz Salihli halkı ile yürürüz’ şiirini okuyup, çamur atarak siyaset üretmesinler, projeleri ile ortaya çıksınlar. Salihli’ye ne yapacağınızı anlatın, hikaye anlatmayın” diye konuştu.