Başkan Kayda: “Amacımız Salihli’yi jeotermal ile ısıtmaktır”

Jeotermal ile ilgili açıklamalarda bulunan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Amacımız Salihli’yi jeotermal enerji ile ısıtmaktır.” dedi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “İlçemiz jeotermal kaynaklar bakımından oldukça zengin olup; uzun yıllardır bu kaynak ilçemizde değişik ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun olarak kullanılmaktadır. Buna en güzel örnek, bölgemizde bir marka haline gelmiş olan Kurşunlu Kaplıcalarımız ve şehrimizin önemli bir kısmının jeotermal enerji ile ısıtılmasıdır” dedi.

Salihli’de yaklaşık 8 bin konut ve birçok kurum binasının jeotermal enerji ile ısıtılmaya çalışılmakta olduğunu belirten Başkan Kayda, “Tamamı bizden önceki yönetimler tarafından kazılan 28 adet kuyudan sadece 6 tanesinden kısmi verim alınabilmiş ve kapasiteleri de gittikçe düşmektedir. Bu sebeple şehrimizin ısıtılması son dönemlerde kamuoyu tarafından bilindiği üzere zaman zaman sıkıntıya düşmüştür. Göreve geldiğimizde konunun önemi ve ciddiyeti fark edilmiş, çözüm için ciddi bir çalışma başlatılmıştır. Bu kapsamda belediyemiz adına kayıtlı 178 sıra numaralı jeotermal arama sahası ihaleye çıkarılmış, tüm Türkiye’ye açık olarak yapılan ihale sonucu 30 yıllığına ülkemizin önemli ve ciddi kuruluşlarından olan SANKO Enerji’ye verilmiştir. İhaleyi alan firma bizim sahamızda çalışmalarına başlayıp sıcak su çıkarılmasını beklemeden, kendi sahasında ve kendisine ait olan 2 adet kuyuyu belediyemize tamamen karşılıksız olarak tahsis etmiş ve bu sayede şehrimiz son 2 kış mevsiminde ısınma sorunu yaşamamıştır. Bu ihale kapsamında ilgili şirket bizim arama sahamızda çıkaracağı jeotermal kaynaktan belediyemizin ısınması için şimdiye kadar kurulu gücümüzden daha yüksek olan 27.6MWt (ilave 8 bin konutu ısıtacak güçte) gücünde bir sıcak suyu şehrimizin ısıtılması için belediyemize verecek, yıllık 1 milyon 500 bin TL kira ödeyecek ve elektrik üretiminden elde edeceği brüt gelirin yüzde 8.70’ini belediyemize verecektir. Konu CHP’li Meclis Üyeleri tarafından dava konusu edilmiş olup, ancak mahkeme tarafından konu incelenerek yapılan işlemlerin hukuka uygun olduğu gerekçesi ile başvuruları reddedilmiştir. Bu kapsamda ilgili firma tarafından tüm izin ve onaylar ilgili mercilerle alınmak suretiyle arama çalışmalarına başlanılmış ve Hacıbektaşlı’da arama kuyu açma işlemine girişilmiştir. Bu aşamada yapılan işlem sadece arama sondajı olup, santral kurulumu ile alakalı değildir. Çalışmalar bittikten sonra santral kurulma aşamasına gelinebilmesi halinde kurulacak santralin yeri, tüm ilgili kuruluşlardan alınacak onaylar ve belediyemizin uygun görüşü ile vatandaşlarımızı hiçbir şekilde rahatsız etmeyecek bir lokasyonda olması sağlanacaktır. Sonuç olarak firmanın yapmış olduğu tüm çalışmalar belediyemiz işbirliğiyle gerçekleştirilmekte olup şehrimizin ısıtılması için hayati önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın tedirgin olmalarını gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Bu konuda bazı art niyetli çevrelerce kasıtlı olarak kamuoyuna söylenen yalan yanlış bilgilere itibar edilmemesi ve belediyemizin, vatandaşlarımızın sağlığını ve çıkarlarını korumak için üzerine düşen tüm sorumlulukları hassasiyetle yerine getirildiğinin ve konuyu ciddiyetle takip ettiğinin bilinmesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” sözlerine yer verdi.