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Başkan Kaya, verdiği sözü tuttu

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Anneler Günü ziyareti sırasında günün anısına çekilen fotoğrafı kendisinden isteyen engelli anne Betül Sert’e verdiği sözü tutarak, fotoğrafı çerçeveletip hediye etti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:18
Başkan Kaya, verdiği sözü tuttu

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Anneler Günü ziyareti sırasında günün anısına çekilen fotoğrafı kendisinden isteyen engelli anne Betül Sert’e verdiği sözü tutarak, fotoğrafı çerçeveletip hediye etti.


İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, bu yıl Engelliler Haftası ve Anneler Günü’nün aynı haftaya rastlaması nedeni ile İncirliova’da yaşayan engelli anneleri evlerinde ziyaret etmişti. Bu ziyaretler kapsamında İncirliova Çarşı Camii emekli İmam-Hatibi Ramazan Sert’in kızı iki çocuk annesi Betül Sert kendisini ziyaret eden Başkan Kaya’dan günün anısına çektirdikleri fotoğrafı istemişti. O gün fotoğraf için Betül Sert’e söz veren Başkan Kaya verdiği sözü tutarak fotoğrafı çerçeveletip anneye hediye etti.


“Gönül borcu bitmez”


Engelli vatandaşların her zaman yanında olacağını vurgulayan Başkan Kaya, “Betül kardeşimizi engelliler haftasına rastlayan anneler gününde ziyaret etmiştik. Böyle anlamlı bir günde Betül kardeşimizi ziyaret etmek hem bizi hem onu mutlu etmişti. Kardeşimiz bizden o gün birlikte çektirdiğimiz fotoğrafı istedi. Fotoğrafı getirin duvara asacağım dedi. Bizde kendisine bir sonra ki ziyaretimizde fotoğrafı getireceğimizin sözünü verdik. Bugün sözümüzü tuttuk. Kurban Bayramı öncesinde Betül kardeşimizi ve çocuklarını sevindirelim, değerli büyüğümüz Ramazan hocamızın ve kıymetli eşi Ayşe teyzemizin bayramlarını kutlayalım, ellerini öpüp hayır dualarını alalım istedik. Sağ olsunlar bizi tekrar misafir ettiler. Bayram öncesi onların yüzündeki mutluluğu ve sevinci görmek bizi memnun etti. Engelli kardeşlerimize ve değerli büyüklerimize gönül borcumuz hiçbir zaman bitmez. Onlar bizim sadece belirli günlerde değil her zaman başımızın tacı. Her zaman onların yanındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz, ziyaretlerimiz sürecek” diye konuştu.


Başkan Kaya’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Betül Sert’in babası Ramazan Sert, “Başkanımızın ziyaretinden çok memnun olduk. Bayram öncesi bizi sevindirdi. Çarşı Camii emekli imamı olarak, kendisini uzun zamandır tanırım. Kendisi çok değerli bir insandır. Kendisinden Allah razı olsun, bizi mutlu etti, onurlandırdı. Görevinde Allah muvaffak etsin, başarıları daim olsun” dedi.


Başkan Kaya’ya ziyareti sırasında Başkan Yardımcısı Hülya Erginer de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:18
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