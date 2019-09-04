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Başkan Kavuş: “Hepinizin derdi, tasası Meram ve Meramlıya hizmet"

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle buluştu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:50
Başkan Kavuş: “Hepinizin derdi, tasası Meram ve Meramlıya hizmet"

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle buluştu.


Meram Belediyesi Gazezler Konağında gerçekleşen buluşmanın gündem maddesi Meram ve Meram’ın mahallelerine yapılacak çalışmalar oldu.


Yeni dönemde Meram için el birliği ve belirli bir plan dahilinde çok daha fazla iş üreteceklerinin altını çizen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, başarının yakalanmasında en önemli yüklerden birinin de muhtarların sırtında olduğunu kaydetti. Göreve geldikleri ilk andan itibaren muhtarlarla sürekli iç içe ve istişare içinde olduklarını ifade eden Başkan Kavuş, “Biz Meram’ın güzelliği, refahı, huzuru, mutluluğu için birlik ve beraberlik içinde çalıştıkça kazanan Meram olacaktır. Bu istişarelerin temelinde yatan düşünce budur. Şunu çok iyi biliyoruz ki; hepinizin derdi, tasası Meram ve Meramlıya hizmet. Hizmette en iyiyi yakalayabilmek adına, vatandaşlarla belediyemiz arasında gerçek bir köprü vazifesi gören sizlerin işlerini çok daha hızlı halledebilmek amacıyla Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüze işlevsellik ve hız kazandırdık. Yakında Muhtarlık Ofislerinin bilgisayarlarını da dağıtacağız. Hem sizlerle hem vatandaşlarımızla iletişim ve etkileşimi en üst seviyede tutmak adına tüm kanalları sonuna kadar kullanarak Meram’a hak ettiği hizmetin en iyisini el birliği ile kazandıracağız. Meram’ın yürüyeceği daha çok yol var. O yolu biz sizinle birlikte yürüyeceğiz” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir ise, derneklerinin ve üye muhtarlarının Meram’a güzellik katacak her projede ve uygulamada Meram Belediyesi ve Başkan Mustafa Kavuş’un destekçisi olacağını belirtti. Sorunların ivedilikle çözülmesi adına her daim dayanışma içinde olacaklarının altını çizen Taşdemir, “Göreve geldiğiniz andan itibaren muhtar arkadaşlarımıza ve mahallelerin sorunlarına gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Sizin yoğun çabanız Meram’a çok şey kazandıracak. Bu nedenle her zaman sizin yanınızda ve destekçiniz olacağız. Muhtarlarımız, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü sayesinde işlerini çok daha hızlı halledebilmektedir. Sorunların çözümü noktasında çok hızlı dönüşler alıyoruz. Bu da Meram’ın ve Meramlının geleceği adına umut verici” şeklinde konuştu.


Ziyaretin sonundaMeram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş,Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:50
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