Başkan Kavuş: Duamız; bu rahmet sağanağından nasibimizi fazlasıyla almaktır

Başkan Mustafa Kavuş, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında ayrıca şu görüşlere yer verdi; “Bir taraftan, tüm manevi duyguların doruğa çıktığı bir Ramazan-ı Şerif'in sonuna gelmenin hüznünü yaşarken diğer taraftan da Kadir Gecesi'ne ulaşmış olmanın coşku ve heyecanını ümmetçe yaşıyoruz. Kadir Gecesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği gün olması sebebiyle yine Kur'an-ı Kerim'de buyrulduğu gibi bin aydan daha hayırlı bir gecedir.

Bu mübarek gecenin, yüreği Allah ve Rasulü’nün sevgisiyle dolup taşanların ve Kur’an-ı Kerim’in nuruyla aydınlanıp onun kriterlerine göre bir hayat yaşayanların affına, henüz onunla müşerref olmayanların kalplerinin ve gönül dünyalarının da Kur’an hakikatleri ile tanışmalarına vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Umarım ki, Allah’ın rahmet, bereket ve mağfiretinin sağanak sağanak yağacağı bu geceden her kul nasibini fazlasıyla alır. Manevi dünyamıza yeni ufuklar açtığı gibi insanlığa da sağlık, mutluluk, sevinç ve huzur getirir. Benim en büyük duam sizler ve sizlerin dünya ve ahiret mutluluğu için olacak. Ellerin semaya ihlas ve samimiyetle açılacağı bu gecede siz de dualarınız da bizleri eksik etmeyin.

Bu duygu ve düşüncelerle Kadir Gecemizin ilçemiz, şehrimiz, ülkemiz, ümmet ve insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”