Başkan Kavuş: 19 Mayıs bir büyük destanın yazılmaya başlandığı gündür

Başkan Mustafa Kavuş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili yayımladığı mesajında ayrıca şu görüşlere yer verdi; “19 Mayıs Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkarak milli mücadele destanını başlattığı ve bir büyük milletin adeta küllerinden yeniden doğduğu gündür. Aziz milletimizin bağımsızlığına, özgürlüğüne, değerlerine bağlılığını emperyalist işgal güçlerinin belleklerine kazımaya başladığı ve vatanına ve bayrağına yönelik her tehdidi, tüm yorgunluğuna rağmen canı pahasına bertaraf etmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağını dünyaya ilan ettiği gündür.

İşte büyük bir zaferle sonuçlanan ve bir milletin adeta yeniden doğduğu bu gün Gazi Mustafa Kemal tarafından gençlere bayram olarak hediye ve emanet edilmiştir.

Tıpkı Cumhuriyetimizin hediye ve emanet edildiği gibi…

Tıpkı bu ülkenin ve bu ülkenin geleceğinin hediye ve emanet edildiği gibi…

Cünkü bu vatanı koruyup kollayacak ve geleceğe taşıyacaklar ancak gençlerdir…

Umudumuz gençliktedir ve gençliğimize inancımız tamdır… Onların, omuzlarınızdaki bu sorumluluğu layıkıyla taşıyor olmaları ise bizlerin en büyük mutluluk ve gurur kaynağıdır. Gençlerin her alanda kendilerini ispatlayabilmeleri, büyük başarılara imza atabilmeleri için gerekli tüm desteği vermek ve tüm altyapıyı oluşturmak adına bizler de, üzerimize büyük görevler düştüğünün bilinciyle, eğitimden eğlencelerine, beslendikleri kökleri hatırlatmaktan dünyayı tanıtmaya kadar birçok açıdan hizmet verme gayretindeyiz. Yani yürüdüğünüz yolda, aldığınız sorumlulukta asla yalnız değilsiniz…

Tüm bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadelenin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere tüm milletimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”