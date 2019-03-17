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Başkan Kara’nın 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

17 Mart 2019 Pazar 15:49
Başkan Kara’nın 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Kara, mesajında 18 Mart Çanakkale zaferinin yıl dönümün 104. yılını kutlandığını hatırlatarak, "Yüce Türk Milletini yok etmeye ve topraklarımızı işgale kalkışan dönemin güçlü devletlerine karşı, Büyük Türk Milletinin ve kahraman askerlerimizin Çanakkale’de vermiş olduğu eşsiz mücadelenin ve kazandığımız zaferin 104. yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çanakkale Zaferi, tarihin akışını ve Türk Ulusunun kaderini değiştiren çok önemli bir başarıdır. Türk Milletinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır. Tarihte eşine az rastlanır çok uluslu güce karşı kanları ve canları pahasına dur diyen ve tüm dünyaya Çanakkale Geçilmez dedirten Büyük Türk Milleti ve onun bağrından çıkan kahraman askerleri, dün Çanakkale de olduğu gibi bugün de ülkesine ve milletine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edebilecek güç ve kararlılıktadır.Bu duygularla Çanakkale Şehitleri ve vatan toprakları için can vermiş olan tüm şehitlerimizi saygı ile anıyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 15:49
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