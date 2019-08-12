0553 313 94 23

Başkan Karaman, çöp merkezini denetledi

Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki çöp merkezini ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yakından inceledi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:55
Başkan Karaman, çöp merkezini denetledi

Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki çöp merkezini ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yakından inceledi.


Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan şehir çöp merkezine atılması gereken çöplerin yol kenarına bırakılması hem belediye hem de vatandaşların tepkisine neden oldu. Kurban Bayramı’nda yapılan kesimler ile bazı atık maddelerin kimliği belirsiz kişilerce bırakılması, karayolunu adeta çöp merkezine çevirdi. Bunun üzerine harekete geçen Hakkari Belediyesi ekipleri, karayolu kenarına atılan çöpleri tekrar kamyonlara yükleyerek çöp merkezine boşalttı.


Duyarsız kişiler tarafından yola bırakılan çöplere tepki gösteren sürücüler, vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.


Öte yandan Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, Başkan Yardımcısı Mikail Erdal ile birlikte çöp merkezinde incelemelerde bulunarak yapılan çalışmaları yakından denetledi. Bazı kesimlerin yol kenarını çöp merkezine çevirdiğini ifade eden Başkan Karaman, belediye ekiplerinin duruma hemen müdahale ettiğini söyledi. Çevre temizliği konusunda vatandaşların duyarlı olmasını gerektiğini dile getiren Karaman, tüm vatandaşların çevreyi kirletmeyerek belediyeye yardımcı olabileceğini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da kurbanlık satışları
    1. İstanbul'da kurbanlık satışları
    2. Sazlık alandaki yangında..
    3. Trabzon’da serinlemek için denize..
    4. Alaçam Dağları’nda 7 hektarlık orman..
    5. Iraklı Milletvekili İlevi: "İran ile..
    6. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
    7. MHP lideri Bahçeli: "Türkiye’yi ateş..
    8. Bayramda memleketlerine gidemeyen..
    9. Öldüğü iddia edilmişti! Devlet başkanı..
    10. AK Parti’li gençler yardım çağrısına..
    11. Diyarbakırlı iş adamı Amerika’da yılın..
    12. AK Parti'de bayramlaşma
    13. Türk Kızılay Kerkük'te bin 150 aileye..
    14. ‘Süresiz nafaka’ Yargıtay üyesini..
    15. Konoplyanka transferinde flaş gelişme!
    16. Bakanlar Soylu ve Turhan, Trabzon’da..
    17. Jandarma Komutanlığı ve Emniyet..
    18. Excimer lazer tedavisi ile kendi..
    19. MHP Rize İl Başkanlığında bayramlaşma
    20. Şanlıurfa'da otomobil devrildi! 5 yaralı
    21. ABD ile ticaret savaş Çin’in..
    22. Amasra'da bayram tatili yoğunluğu
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'yi ziyaret..
    24. ABD heyeti Şanlıurfa'da
    25. Çukurova Basketbol'da transfer
    26. Geleneksel bayramlaşma programı..
    27. Kocaeli, 32.’kez ‘Kent..
    28. TDV düğmeye bastı! Gazze’de binlerce..
    29. Piknikçiler ormanı yaktı
    30. Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Suudi Arabistan ve BAE birbirine girdi! 'Bu kabul edilemez'
    Suudi Arabistan ve BAE birbirine girdi! 'Bu kabul edilemez'
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak