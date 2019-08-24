Başkan İsmail Taşçıoğlu’dan Alim Işık’a ’hayırlı olsun’ ziyareti

Almanya Wuppertal Kütahyalılar Kültür Derneği Başkanı İsmail Taşçıoğlu, Belediye Başkanı Alim Işık’a makamında ’hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı İsmail Taşçıoğlu Belediye Başkanı Alim Işık’a ’hayırlı olsun’ temennisini ilettikten sonra Avrupa’da yaşayan Kütahyalılar ilgili dernek projelerini anlattı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Alim Işık, ’’Gurbetteki Kütahyalılarla ilgili her türlü projeye sıcak bakıyorum. Avrupadaki hemşerilerimizin Kütahya ilimize olan sevgi ve ilgisine yaptığım ziyaret ve sohbetlerle şahit olmuştum. Özellikle İsmail Taşçıoğlu’nun bölgede yürüttüğü çalışmaları takdirle karşılıyorum. Önümüzdeki günlerde Kütahyamız için neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Onlar gurbette yaşasalar da yine bizler için Kütahya’da yaşayan vatandaşlarımızdan farklı değildir’’ diye konuştu.(YD-EFE)