Başkan İsmail Erdem, Trabzonluların Hamsi Şöleni’ne katıldı

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Trabzonlular Derneği’nin düzenlediği Hamsi Şöleni’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, "İnşallah 1 Nisan’dan sonra Ataşehir’de de Trabzonlular olarak hamsi festivali düzenleyeceksiniz, bizler de belediye olarak sizlerin yanında olacağız" dedi.

Ataşehir İçerenköy Mahallesi’nde yapılan Hamsi Şöleni’ne Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Mehmed Emin Özkaya, dernek yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Nuri Cıngıllıoğlu Lisesi bahçesini dolduran vatandaşlar Başkan İsmail Erdem’i coşku ile karşıladı.

Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, yüz binlerce Trabzonlunun kültürlerini ve varlıklarını İstanbul’da yaşattıkları gibi dünyanın her yerinde de yaşattığını söyledi. “Çünkü her yer Trabzon” diyen Başkan İsmail Erdem, dernek yöneticilerine davetleri için teşekkür ederek şunları söyledi:

“Hamsi şöleni hayırlı olsun. Bu kültürü yaşatan herkese teşekkür ederim. Hamsi Şöleni, Sancaktepe İlçemizde de belediyemizin desteği ile devam ediyor ve devam edecek. İnşallah nasip olur, 1 Nisan’dan sonra Ataşehir’de de Trabzonlular olarak hamsi festivali düzenleyeceksiniz, bizler de belediye olarak sizlerin yanında olacağız” dedi.