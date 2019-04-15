Başkan İlhan Ocaklı ''Bismillah'' dedi

ADEM ŞAHİN- İstanbul Anadolu yakasında gönül belediyeciliğinin simge ilçelerinden Şile’de yeni dönem İlhan Ocaklı’nın belediye başkanı seçilmesiyle başladı. Seçime Cumhur İttifakı ve AK Parti Belediye Başkan adayı olarak giren İlhan Ocaklı, sandıktan birinci olarak çıktıktan sonra mazbatasını aldı ve ‘Bismillah’ diyerek icraatlarına başladı.



TABAKOĞLU TEŞEKKÜR ETTİ



Meclis üyeleri ve teşkilat mensupları ile Şile Adliyesinden mazbatasını alan Ocaklı’yı belediye başkanlığı makamında görevini teslim etmek üzere eski Başkan Can Tabakoğlu karşıladı. Devir teslim töreninde konuşan Tabakoğlu: “Bugün huzurlarınızda beraber gerek ilçe başkanlığında gerekse bir statü ve yetkisi olmadığı dönemlerde bile teşkilatımızla bizlerle birlikte yürüyen bir kardeşime görevi devrediyorum. Sayın İlhan Ocaklı’yı bu konuda kutluyorum. Kendisine Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. İlhan Ocaklı ile Şile, istikrarın ve gelişmenin devam ettiği bir ilçe olacak. 15 yıl benimle beraber hizmet veren tüm çalışma arkadaşlarıma, meclis üyelerimize ve bizim başarımızda paydaş olan Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm kabinemize teşekkür ediyor, İlhan kardeşime devraldığı bu bayrak yarışında başarılar diliyorum. Her zaman kendilerinin yanında, destekçisi olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.





SÖZLERİMİZİ YERİNE GETİRECEĞİZ



Görevi Can Tabakoğlu’ndan alan İlhan Ocaklı ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Millete hizmet etme noktasında söz verdik. Bu memleketi beraber yöneteceğiz dedik. İnşallah dediğimizi, hayallerimizi gerçekleştireceğiz. Güzel olan Şilemizi çok daha güzel hale getirmenin mücadelesini hep beraber vereceğiz. Hükümet noktasında ve belediyecilik noktasında üzerimize düşeni layıkıyla yapacağız. 15 yıl boyunca Ak Parti belediyeciliğinin hizmet noktasında bayrağı en üst noktalara taşıyan Belediye Başkanım Can Tabakoğlu’na ve ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlerde hizmet noktasında almış olduğumuz bu emanette, layıkıyla, daha güzel hizmetler yapma konusunda, elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Yerel seçimlerde ve adaylık noktasında bizlere inanan Cumhurbaşkanımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyorum.” Bizler de, Yeni Akit Ailesi olarak İlhan Ocaklı Beyefendiye hizmetlerinde başarılar diliyoruz.