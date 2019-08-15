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Başkan Hürriyet mahalle sakinleriyle bir araya geldi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Sen anlat İzmit söz sizde” etkinlikleri kapsamında Yuvam Akarca Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:49
Başkan Hürriyet mahalle sakinleriyle bir araya geldi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Sen anlat İzmit söz sizde” etkinlikleri kapsamında Yuvam Akarca Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.


Mahalle toplantısına İzmit Belediyesi birim müdürleri, İzmit Belediyesi meclis üyeleri Ertuğrul Malçok, Çetin Sarıca, bölgenin mahalle muhtarları Yuvam Akarca Üst Yönetim Başkanı Adem Erbaş ve çok sayıda vatandaş kaldı. Toplantıda mahalle esnaflarından Fevzi Yolcu Başkan Hürriyet’e tablo hediye etti.


Halkın arasında olmaya devam ediyorum


Toplantıda konuşan Başkan Hürriyet, “Aldığımız görevin sorumluluğu büyük. Omuzlarımızda ağır bir sorumluluk var. Bu sorumluluk bilinci ile hareket ediyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana nasıl milletvekiliyken halkın arasındaysam başkanlık görevimde de halkın orasında olmaya devam ediyorum. Bu kapsamda her gün bir mahallemizde vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bu toplantıların iki amacı var. Birincisi halkımıza teşekkür etmek ve mahallemizin sorunlarını yerinde tespit edip hızlı bir şekilde çözüm üretmektir” dedi.


5 sene boyunca bir araya geleceğiz


Başkan Hürriyet, bu toplantıları devam ettireceklerini belirterek, “Yeri geldiğinde 3 ayda bir yeri geldiğinde 6 ayda bir tekrarlayacağız. Çünkü bir sonraki toplantılarda sorunların çözülüp çözülmediğini birlikte inceleyeceğiz. 5 sene boyunca çok sık bir araya geleceğiz. Yerinde yaptığımız tespitlerle sorunlarınıza daha hızlı çözüm sağlıyoruz” diye konuştu.


İsraf musluklarını kapattık


İsrafın önüne geçtiklerini ifade eden Başkan Hürriyet, “Göreve geldiğimizden bu yana yaptığımız en önemli iş israfın önüne geçmek oldu. İsraf musluklarını kapattık. Kuruş kuruş hesap ediyoruz. Ciddi bir tasarruf halindeyiz. Çünkü milletimiz bize hakkını ve hukukunu emanet etti. Bu emaneti korumak bizim en büyük sorumluluklarımızdan bir tanesidir. Bu yüzden milletimizin parasını kuruş kuruş hesap ederek harcıyoruz” dedi.


Canlı yayın yapıyoruz


Başkan Hürriyet şeffaflığa büyük önem verdiklerini belirterek, “İkinci yaptığımız en önemli işlerden biriside hesap verebilir olmak. Bu yüzden de şeffafız. Göreve geldiğimizden bu yana alımlarımız, ihalelerimiz, encümen toplantılarımız ve meclis toplantılarımız her şey halka açık ve canlı canlı yayınlıyoruz. Milletimizin görmesi ve takip etmesi için bunu yapıyoruz” ifadelerini kullandı.


Hizmetleri aksatmadık


Hizmetleri aksatmadan çalışmaları sürdürdüklerini belirten Başkan Hürriyet, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ciddi değişiklikleri ortaya koyduk. İlk 4 ayda bütçemizin yarısı kullanılmış olduğu halde yaptığımız tasarrufla, yapılan hiçbir hizmeti aksatmadan ve geçmişte verilen hizmeti kesmeden devam ediyoruz” diye konuştu.


Whatsapp iletişim hattı


Başkan Hürriyet, vatandaşlardan taleplerini kendisine iletmesini isteyerek, “Biz güzel hizmetlerle vatandaşımızın yüzünü güldürmek istiyoruz. Herkesten benim bir ricam var. Lütfen benim gözüm kulağım olun. Aksayan durumları ve taleplerini lütfen bana iletin. Whatsapp iletişim hattıyla bize ulaşabilirsiniz. Bu Whatsapp iletişim hattıyla birlikte hemen dönüşler sağlanıyor ve sorunlar gideriliyor” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:49
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