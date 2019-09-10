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Başkan Hürriyet; “İzmit, adını hak ettiği gibi yaşayacak”

İzmit Kozluk Mahallesi Ruşen Hakkı Caddesi’nde restore edilen Efeler Konağı’nda incelemelerde bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma kaplan Hürriyet, “Geçmişten geleceğe uzanan evleriyle İzmit, adını hak ettiği gibi yaşayacak” dedi.

10 Eylül 2019 Salı 13:05
Başkan Hürriyet; “İzmit, adını hak ettiği gibi yaşayacak”

İzmit Kozluk Mahallesi Ruşen Hakkı Caddesi’nde restore edilen Efeler Konağı’nda incelemelerde bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma kaplan Hürriyet, “Geçmişten geleceğe uzanan evleriyle İzmit, adını hak ettiği gibi yaşayacak” dedi.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kozluk Mahallesi Ruşen Hakkı caddesinde bulunan Efeler Konağı ve cadde üzerinde bulunan tarihi binalarda incelemelerde bulundu. Bu kapsamda Kocaeli Öğrenim Vakfı başkanı Şerif Ünan’ın kızı Selime Aslı Ünal tarafından restore edilen Kozluk Mahallesi Ruşen Hakkı Caddesi’nde bulunan Efeler Konağı’nda ve aynı cadde üzerinde bulunan tarihi binalarda incelemelerde bulunan Başkan Hürriyet, binalar ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Selime Aslı Ünan ve Belediye meclis üyeleri Süleyman Şen ve Çetin Sarıca’nın da eşlik ettiği incelmelerde bölgede yapılabilecekler konuşuldu.


Yaptığı açıklamada, şehrin tarihine kavuşması ve bölgenin cazibe merkezi olması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Başkan Hürriyet, “Şehrimizin tarih, kültür, sanat şehri İzmit adını hak ettiği şekilde yaşaması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bölgede düzenleme yapabileceğimiz alanlar mevcut. Yapacağımız düzenlemelerle bu alanları sosyal etkinlik alanlarına dönüştürebiliriz. Ayrıca, Kocaeli Öğrenim Vakfı ile birlikte yeni projeleri de hayata geçirebiliriz” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:05
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