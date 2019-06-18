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Başkan Hürriyet, çalışmaları masaya yatırdı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, başkan yardımcıları ve müdürleri ile ilçedeki çalışmaları masaya yatırdı.

18 Haziran 2019 Salı 14:25
Başkan Hürriyet, çalışmaları masaya yatırdı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, başkan yardımcıları ve müdürleri ile ilçedeki çalışmaları masaya yatırdı.


İzmit Belediyesi’nde çalışmalar değerlendirildi. Düzenlenen toplantıda İzmit Belediye Başkanı Fatma kaplan Hürriyet, Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlüleri ile birlikte projeleri değerlendirerek, yapılması gerekenler konusunda çeşitli kararlar aldı. Belediye ekibine yeni katılan başkan yardımcısı ve müdürlerin de yer aldığı toplantıda yapılacak hizmetlerde önceliklerinin her zaman vatandaşlar olduğunu belirten Başkan Hürriyet , “Toplantılarımız sayesinde şehrimizdeki sorunları ekip arkadaşlarımızla birlikte değerlendirip, daha yaşanabilir,daha huzurlu bir şehri nasıl oluşturabiliriz birlikte değerlendiriyoruz. Müdürlüklerimiz arasındaki koordinasyon belediyemizin başarısı için büyük önem taşıyor” dedi.


Çalışmaların devam ettirileceğini kaydeden Hürriyet, “Tüm ekibimizle birlikte sahada vatandaşlarımızın yanında olacağız.Onların istek ve şikayetlerini iletmek için belediyemize gelmelerine gerek kalmayacak.Vatandaşa daha yakın olabilmek ve ihtiyaçlara daha hızlı cevap verebilmek adınahepimizin telefonları 7 gün 24 saat ulaşılabilir olacak. Hizmetlerimizin önceliği vatandaşlarımıza dokunması, onlara daha fazla fayda sağlaması olacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:25
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