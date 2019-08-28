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Başkan Gürün Menteşe Kentsel Tasarım yol çalışmalarını inceledi

Menteşe İlçesi Rıfat Ayaydın, Hasan Ercan, Hasan Ali Yücel ve Teyyare Kavşağı’nda 15 Milyon 627 Bin TL yatırımla Kentsel Tasarım Yolu 2.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:23
Başkan Gürün Menteşe Kentsel Tasarım yol çalışmalarını inceledi

Menteşe İlçesi Rıfat Ayaydın, Hasan Ercan, Hasan Ali Yücel ve Teyyare Kavşağı’nda 15 Milyon 627 Bin TL yatırımla Kentsel Tasarım Yolu 2.Etap cadde, kavşak, yol, kaldırım, alt yapı çalışmaları devam ediyor.


Şehir içi yaya ve araç trafiğinde düzenli bir akışın sağlanacağı, altyapı çalışmalarından dolayı deforme olan alanların yenileneceği, yağmursuyu altyapılarının yapılacağı, yol güzergâhında sürüş konforunun artırılması için sıcak asfalt kaplamasının ve yaya trafiğine uygun olarak kaldırım kaplamalarının yenileneceği çalışma ile yatırımcı kurumların da çalışmalarını tamamlaması hedefleniyor.


İl merkezinde yatırımcı kurumlarla koordineli başlayan Menteşe Kentsel Tasarım yolu 2.Etap Cadde, yol, kavşak düzenlemesi ve alt yapı çalışmasında mevcutta trafik ışıklarına sahip iki kavşağın dönel kavşak yapılarak bekleme süresinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Zübeyde Hanım Caddesi, Hasan Ercan Caddesi ve Hasan Ali Yücel Caddesinin kesişim noktasında bulunan Kara Muğla Deresi üzerinde (Migros ve Üntaş konutlarının önünde) halihazırda sinyalize olarak çalışan kavşak noktasının dönel kavşak, Teyyare Kavşağı’nın geometrisinin yeniden düzenlenerek modern dönel kavşak haline getirilmesi hedefleniyor.


Başkan Gürün; “Çalışmaların tamamlanmasıyla Muğlamıza yakışan bir ulaşım ağı vatandaşlarımıza hizmet verecek.”


Çalışmaları yerinde inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün diğer yatırımcı kurumlarla ortak çalışmanın vatandaş ve kurumlar için her açıdan kazanç olduğunu söyledi ve çalışmaların tamamlanmasıyla alt, üst yapıları, modern kavşakları ile Muğla’ya yakışan bir ulaşım ağına sahip olacaklarını belirtti. Başkan Gürün, “Yatırımcı firmalarla birlikte başlattığımız Menteşe Kentsel Tasarım yolu 2.Etap projesi ile tek yön uygulamasının devamında şehir içi trafiğinin düzenli akışını sağlayacak güzergâhları yeniliyor, iki kavşağımızdaki trafik ışıklarının yerine modern, bekleme süresi olmayacak dönel kavşaklar yapıyoruz. Düzenli yolları, modern kavşakları, bisiklet yolları, güçlü alt yapısı ile Muğla’ya en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz ” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:23
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