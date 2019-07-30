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Başkan Gürkan Gürkan’dan kayısı reklamına plaket

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bir dondurma firmasının ürettiği kayısılı dondurmayı reklamda kullandıklarından dolayı firmanın yetkililerine plaket verdi.

30 Temmuz 2019 Salı 14:12
Başkan Gürkan Gürkan’dan kayısı reklamına plaket

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bir dondurma firmasının ürettiği kayısılı dondurmayı reklamda kullandıklarından dolayı firmanın yetkililerine plaket verdi.


Malatya’da üretilen kayısılı dondurmanın tüm medya organlarında reklamını yayınlayan dondurma firmasına Malatya Profesyonel Aşçılar ve Pastacılar Derneği (MALPADER) Başkanı Cumali Çetinkaya’nın koordinesiyle, Başkan Gürkan tarafından plaket verildi. Kayısının sağlığa sayısız faydası olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Tam da hasat döneminde piyasaya sunulan kayısılı dondurma ve tanıtımı için hazırlanan reklam filmi dolayısıyla kaysının gündeme gelmesine sağladığı katkı için Algida’ya çok teşekkür ediyorum" dedi. Malatya’nın zengin ve eşsiz yeme- içme kültürünün, sektör haline getirilerek turizme kazandırılması yönünde Malatya Profesyonel Aşçılar ve Pastacılar Derneği olarak ciddi bir misyon üstlendiklerini ve bu konuda ilerleyen günlerde de farklı platformlarda etkinlikler düzenleyeceklerini kaydeden Dernek Başkanı Cumali Çetinkaya ise, kayısılı dondurmanın bu zenginliğin bir parçası olduğunu dile getirdi. Çetinkaya, “Vejeteryan yöresel yemekleri ile tıpkı kaysıyla olduğu gibi sağlıklı beslenmeyi önemseyenlerin vazgeçilmez adresi olacak olan Malatya, bunun yanında ürün çeşitliliği ile göz dolduran kahvaltısı, tava yemekleri, kebap çeşitleri ile de bölge turizmine zenginlik katacak. Yemek kültürümüzün 5 bin yıllık tarihi ve doğal güzellikleri yanında yerli ve yabancı turistlerin bölgeyi tercih sebeplerinden birisi olmasını hayal ediyoruz, bu sebeple bir sektöre dönüşerek hak ettiği yere ulaşması için Malatya Profesyonel Aşçılar ve Pastacılar Derneği olarak büyük gayret ve özveri ile üzerlerimize düşeni yapacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:12
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