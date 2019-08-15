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Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla bayramlaştı

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi personeli ile bayramlaştı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:44
Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla bayramlaştı

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi personeli ile bayramlaştı. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası zemin katında düzenlenen bayramlaşma törenine, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve çalışanları katıldı.


Bayramların İslam ve Türk coğrafyasında çok mukaddes bir yere sahip olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesinin çok büyük bir aile olduğunu söyledi.


Büyükşehir Ailesinin Malatya için çalıştığına dikkat çeken Başkan Gürkan, “Ailemiz Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlayacaktır. Ailemizin bir araya gelip bayramlaşmasından onur duyuyorum. Bu aile bundan önce nasıl güzel hizmetler yaptıysa bundan sonra da bu güzel hizmetleri yapmaya devam edecek. Hizmet çarkının ilerleyebilmesi, daha hareketli olması için bazı önlemler almamız; Malatya halkına daha iyi hizmet verebilmek adına Büyükşehir ailesi olarak doğru planlamalar yapmamız gerekiyor. Planın sahada uygulanabilir olması için de var gücümüzle çalışıyoruz. Bu işler aile desteği olmadan olmuyor. Sizlerin desteği ve gücüyle Malatya’yı daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz. Bu süreçte tüm personelimizin özveri ile işlerini en iyi şekilde yapmalarını, zamanında işlerinin başında olmalarını beklediğimi de ifade etmek istiyorum. Tekrar tüm ailemizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:44
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