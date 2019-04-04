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Başkan Gür, seçilen başkanları ziyaret etti

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, ilçe ve beldelerde seçilen AK Parti belediye başkanlarını tebrik ederek, yöre halkına da gönül belediyeciliğine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

04 Nisan 2019 Perşembe 15:31
Başkan Gür, seçilen başkanları ziyaret etti

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, ilçe ve beldelerde seçilen AK Parti belediye başkanlarını tebrik ederek, yöre halkına da gönül belediyeciliğine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.


AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, Yüksekova İlçe Başkanı Naci Bilici, Şemdinli İlçe Başkanı Fahri Şakar, Derecik İlçe Başkanı Kasım Evin, AK Parti Yüksekova Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Gençlik Kolları Başkanı Cumhur Demir ve teşkilat üyeleri ile beraber Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesini ziyaret ettiler. Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Rüştü Zeydan ile bir araya gelen AK Parti heyeti, Başkan Rüştü Zeydan’a başarılar dileyerek, daha sonra da belde sakinleri ile bir araya gelip gönül belediyeciliğine vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ettiler.


Şemdinli ilçesinde de AK Parti heyeti kalabalık bir kitle tarafından karşılandı. Başkan Tahir Saklı’yı ziyaret ederek tebrik ettiler. Şemdinli’de huzurun kazandığını belirten AK Parti heyeti, yöre halkına da destek ve teveccühleri için teşekkür etti.


Daha sonra Derecik ilçesine geçen AK Parti heyeti, Başkan Ekrem Çetinkaya ile bir araya geldiler. Sevgi gösterileri ile karşılanan AK Parti heyeti, ilçe sakinleriyle de bir araya gelerek bir süre sohbet ettiler.


Kendilerine oy veren vermeyen herkese eşit mesafede yaklaşarak, kucaklayacaklarını belirten AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, yörede huzuru isteyen halkın gönül belediyeciliğinin kazandığını söyledi. Başkan Gür, “31 Mart yerel seçimlerinde bize oy veren vermeyen tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. Herkese eşit mesafede olup herkesi kucaklamaya devam edeceğiz. Seçilen başkanlarımızda aynı hassasiyet içerisinde olup görevlerini en iyi şekilde yapacaklardır” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 15:31
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