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Başkan Günel’den ’sağlık hizmeti’ çağrısı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçeye bağlı Davutlar ve Güzelçamlı ile Siteler bölgesinde yaşayan 30 bin kişi için sadece mesai saatlerinde hizmet veren bir sağlık ocağı bulunduğunu, durumun sağlık hizmetleri açısından yetersiz olduğunu söyledi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:48
Başkan Günel’den ’sağlık hizmeti’ çağrısı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçeye bağlı Davutlar ve Güzelçamlı ile Siteler bölgesinde yaşayan 30 bin kişi için sadece mesai saatlerinde hizmet veren bir sağlık ocağı bulunduğunu, durumun sağlık hizmetleri açısından yetersiz olduğunu söyledi.


Davutlar, Güzelçamlı ve Siteler bölgelerindeki sağlık hizmetlerine değinen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Davutlar, Güzelçamlı ve Karaova mahallelerimizde gerek yerleşik olarak yaşayan gerekse de turist olarak bölgede bulunan misafirlerimiz gün içinde yetersiz kapasite nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşıyor. 17.30’dan sonra ise hiçbir sağlık hizmeti alamayan bölgede acil durumlarda müdahale edecek ambulans hizmeti de yok. Kış döneminde 30 bin kayıtlı nüfusu olan bu üç mahallemizin nüfusu turizm sezonunda 500 bine ulaşıyor. 30 bin kişi için bile çok yetersiz olan sağlık ocağı, nüfus 500 bin kişiye ulaştığında ise hizmet veremez duruma geliyor. Kalp krizi, beyin kanaması, trafik kazası gibi insan hayatı için saniyelerin bile önem taşıdığı acil durumlarda Kuşada’lı hemşehrilerimiz ve misafirlerimiz Allah’a emanet. Bu üç mahalleye birden hizmet veren Davutlar Sağlık Ocağı, sabah 08:30 ile akşam 17:30 saatleri arasında hizmet veriyor. Hızır acil servis gibi acil ambulans hizmetleri için bile Kuşadası merkezden gelecek ambulanslar bekleniyor. Saniyeler ile yarışılan ölümcül durumlarda Kuşadası merkezden gelecek ambulans için en iyi şartlarda 15 dakika beklemek zorunda kalınıyor. Trafiğin yoğun olduğu hafta sonların ise bu süre 25-30 dakikalara ulaşabiliyor” dedi.


Sağlık Bakanlığının konuya hassasiyet göstermesini isteyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçede 7/24 açık ve yaz döneminde günlük 500 kişiye kadar hizmet verebilecek kapasitede sağlık birimlerinin olmasını istediklerini kaydetti. Günel, "Bu konuda yetkilileri acil olarak göreve davet ediyor, konuya hassasiyetle eğilerek vatandaşımızın can güvenliğini güvence altına alacak sağlık kuruluşlarının bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:48
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