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Başkan Gülsoy’dan Zafer Haftası mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve Zafer Haftası’nın yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:30
Başkan Gülsoy’dan Zafer Haftası mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve Zafer Haftası’nın yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Gülsoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Malazgirt’te atılan o sağlam temeller üzerine kurulduğunu, bugün gücüne güç katarak, dünyada söz sahibi ülkeler arasında yerini aldığını vurgulayarak,“Zaman ve mücadele konuları farklı olsa da sonuç aynıdır, Türk Milleti kendi iradesine ve istikbaline sahip çıkma adına gösterdiği kararlılıktan vaz geçmeyecektir” dedi. Türk Milleti’nin kaderini değiştiren, dünya tarihinin akışına yeni yön tayin eden ve sonuçları itibariyle en şanlı zaferlerimizden biri olan 1071 Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zaferi’nin tarihimizin dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Gülsoy mesajında; “Türk tarihi, diğermilletlere örnek olacak birçok zaferle doludur. Türk milletine yeni bir yurt, yeni bir tarih hazırlayanMalazgirt Zaferi, cennet bir vatanın inşa sürecine başlandığı tarih olup, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna uzanan yolun ilk adımıdır. Tarih boyunca birlik ve beraberliğiyle tüm dünyaya örnek olan Türk Milleti, Malazgirt Zaferindeki başarısına 30 Ağustos’ta bir yenisini daha eklemiş ve muhteşem bir zafere imza atmıştır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılan mücadele; kadını-erkeği, yaşlısı-genciyle bir bütün olarak hareket bir milletin cesaret ve fedakarlığı ile zafer ile taçlandırılmıştır. Milletimizin sergilediği bu özverili ve kahramanca yaklaşım, esaret ve zulüm altındaki milletlere de emsal teşkil etmiş ve hayranlık uyandırmıştır. Şimdi bizlere düşen; Atalarımızın emaneti olan bu aziz vatanı, canımız pahasına korumak, gelecek nesillere bırakacağımız emanetimizi yani vatanımızı her alanda en iyiye taşımak için Millet ve devlet olarak birbirimize kenetlenmeli, var gücümüzle çalışmaktır. Bu vesileyle tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha minnetle, rahmetle anıyor; iki büyük zaferin yıldönümünü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:30
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