Başkan Güler belediye başkanlarına sitem etti

Aydın Genç Efeler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Güler, belediye başkanlarına sitem etti.İsim vermeden başkanları eleştiren Güler, “Engelli sporculara ilgisiz kalınması içimi acıtıyor” dedi.

Geçmişinde birçok başarıya imza atarak Aydınlıları gururlandıran Aydın Genç Efeler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Güler belediye başkanlarına sitem etti. Kulübün bünyesindeki Engelli Basketbol Takımı’nın 3 kez Balkan Şampiyonu olduğunu ve kulüp sporcularının halter, masa tenisi ve atıcılık gibi birçok alanda kişisel başarısının bulunduğunu kaydeden Başkan Güler, “Engelli sporlarında tekerlekli sandalye basketbol branşında faaliyet gösteren kulübümüz son 5 yıldır ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşayarak büyük başarılar kazandı. Bulgaristan Balkan Şampiyonluğu, 1. Lig’e yükselme başarısı, 2. Lig’de başarı, halter, masa tenisi, atıcılık gibi bireysel branşlarda yerelde ve ulusal bazda başarılarımız var. Fakat ilimizde böyle başarılı bir spor kulübü olmamıza rağmen ve bu sıcak yaz günlerinde bile idmanı bırakmayan her gün antrenman yapan genç sporcularım ile maalesef hak ettiğimiz desteği bulamıyoruz” dedi.

Başkan adayları mavi boncuk dağıtıyorlardı

Geçtiğimiz Mart ayında yapılan yerel seçim döneminde başkan adaylarının mavi boncuk dağıttığını ve sonrasına ilgilenmediklerini söyleyen Kulüp Başkanı Güler, “Özellikle yerel yönetimler bazında belediyelerimiz maalesef ya siyasi etiketimiz ya da ilgisizlikten dolayı bizleri görmüyor maalesef. Halbuki 31 Mart yerel seçimlerinde tüm başkan adayları herkese mavi boncuk dağıtıyordu. Ancak seçim sonucu seçilen başkanlarımız maalesef bunların hepsini unuttu, randevu taleplerimiz bile görülmüyor artık” diye konuşarak belediye başkanlarından sözlerini hatırlamalarını istedi.

Engelli sporcularıma ilgisiz kalınması içimi acıtıyor

Başkan Güler başarıları ile Aydın’ın adını dünyaya duyuran engelli sporculara ilgi gösterilmediğini ifade etti. Güler, “Bekletilmeye alıştık artık. Ama tek içimi acıtan genç engelli sporcularıma hak ettikleri değeri bu siyasi anlayıştan dolayı hep geç vermek zorunda kalmam. Anladığım tek gerçek var ki o da Aydın ilimizde güzel ve sürdürülebilir iyi işler yapmak akıllı insanın işi değil. Genel yönetim anlamında ilimiz milletvekilleri Sayın Bekir Kuvvet Erim ve Mustafa Savaş’ın çabaları ile bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

" Sonuna kadar savaşacağız"

Öte yandan tüm olumsuzluklara rağmen sporcularının daima arkasında olduğunu söyleyen Güler, “Gençsporcularıma çok açık bir söz vermek istiyorum. Onlar çok büyük sporcular ve ben inşallah onlara çok daha fazla hizmet edebilmek ve sporcularımı daha yukarılarda, milli takımlarda, süper liglerde görebilmek içinkulüp olarak sonuna kadar savaşacağız” dedi.