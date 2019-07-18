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Başkan Güder’den şampiyon sporcuya kutlama

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 15 Temmuz Engelliler Atletizm Şampiyonası’nda gülle ve disk atma alanında Türkiye birincisi olan Fatih Batı’yı kutladı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:00
Başkan Güder’den şampiyon sporcuya kutlama

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 15 Temmuz Engelliler Atletizm Şampiyonası’nda gülle ve disk atma alanında Türkiye birincisi olan Fatih Batı’yı kutladı.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 3’üncü yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Bursa Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti’nde düzenlenen Atletizm Kupası’na 26’sı erkek, 7’si kadın, toplamda 33 sporcu katıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Şampiyonada gülle ve disk atma alanında Türkiye birincisi olan ve 2 altın madalya alan Fatih Batı’yı tebrik etti.


Aynı zamanda Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli olan Batı, şampiyona hakkında Başkan Güder’e bilgiler vererek, amacının milli takım formasını giymek ve özel gereksinimli bireyleri spora teşvik etmek olduğunu ifade etti.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de, Türkiye birincisi olan Fatih Batı’nın daha önceki müsabakalarda da başarılara imza attığını belirterek, yeni dönemde de 2 altın madalya alarak başarısına devam ettiğini söyledi.


Başkan Güder, özel gereksinimli bireylerin her alanda olduğu gibi, sporda da başarılı olduğunu belirterek, en iyi örneğin 2 altın madalya alan Fatih Batı’nın olduğunu kaydetti. Bundan sonraki süreçte de Fatih Batı’dan başarı ve madalya beklediklerini belirten başkan Güder, başarılarından dolayı Batı’yı kutladı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:00
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