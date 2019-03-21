Başkan Gönenç: "Borç batağına sürükleyen yönetimlerden olmadık"

İzmir’de Bergama Belediyesi, son 10 yılda yapılan hizmetleri, belediyenin mali yapısını ve Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’in görev süresince belediyenin hangi noktadan nereye geldiğini anlatan bir video yayınladı ve katalog dağıttı. Başkan Gönenç, "Belediyenin malını çarçur eden, belediyenin mallarını satan, borçlandıran, borç batağına sürükleyen yönetimlerden olmadık" dedi.

Bergama Belediyesi, son 10 yılda yapılan hizmetlerin bedelleriyle birlikte anlatıldığı ve belediyenin mali yapısını konu alan bir katalog hazırladı. Bu katalog ise daha sonra bir video da toplandı. Hazırlanan videoda, kentin tarihi, son 10 yılda Bergama Belediyesi’nce yapılanlar farklı teknikler kullanılarak yapılan çekimlerle değinildi. 10 dakikalık videoda Başkan Mehmet Gönenç, "Biz Bergamalılar önemli ve özel bir kentte yaşadığımızı biliyoruz. Bizler Bergama gibi görkemli bir mirasın sahipleriyiz. Bu mirası yaşatmanın onurunu içimizde, sorumluluğunu da omuzlarımızda taşıyoruz" sözleriyle hizmetleri anlattı.

"Borçlandıran, borç batağına sürükleyen yönetimlerden olmadık"

Daha önce yeniden aday olmayacağı kararına değinen Gönenç, "Bununla ilgili kararımı bir yıl önce vermiştim. Belediye başkanlığı için 10 yıl ideal bir süre. Bu çok onurlu bir görev. Memlekete hizmet etmek için illa ki belediye başkanı olmamıza gerek yok. Bu parti kendi dinamikleri içerisinden 2019’da ki yerel seçimleri kazanacak yeni bir adayı çıkaracak güçtedir" dedi.

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, "10 yıldan bu yana Bergama Belediye Başkanlığı görevini onurla yürütüyorum. 2004 yerel seçimlerinde muhalefet sıralarına seçilmiş bir belediye meclis üyesi olarak başlayan aktif siyasi yaşamımda, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Bergamalı seçmenlerin oyları ile iki kez art arda seçim kazanan bir başkan olma gururunu yaşadım. Belediye başkanlığı şüphesiz büyük bir onur; ama bir o kadar da ağır bir sorumluluk ve zorlu bir iş. 2009’da sıkıntılı bir mali yapı ile devraldığımız belediyemizi iki dönem boyunca hem ürettiğimiz hizmetler hem de mali yapımız ile iyi bir noktaya taşıdığımızı düşünüyorum. Mali açıdan birçok belediyenin sorun ve sıkıntı yaşadığı dönemde iyi bir yönetim sergiledik. Belediyenin malını çarçur eden, belediyenin mallarını satan, borçlandıran, borç batağına sürükleyen yönetimlerden olmadık. Görev sürem boyunca çalışmalarımıza, katkı koyan tüm çalışma arkadaşlarıma ve iki dönem boyunca bu onurlu görevi yapmama olanak tanıyan tüm Bergamalı hemşehrilerime şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Başkan Gönenç’in görevde bulunduğu süre içerisinde; Futbol Akademi Tesisleri, Bergama Kültür Merkezi, katlı otopark, kapalı spor salonu, taziye evi, aquapark, tenis kortları, Bergama Araştırmaları Kütüphanesi, Dursunbey ve Kestel Köprüleri, kapalı hayvan pazarı, Bal İşleme Paketleme Tesisi, Atık Su Arıtma Tesisi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Hasta Yakını Konuk Evi gibi tesisleri ilçeye kazandırdı. Eski Sümerbank Tekstil Fabrikası eğitim kampüsüne dönüştürüldü. Pazar yeri çatısı kapatılarak yeni görünümüne kavuştu. 2007 yılında başlanılan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi, 2010 yılında tamamlandı. Son olarak ise Bergamalılar için nostaljik önemi yüksek olan Çamlıpark ve Bergama Ticaret Merkezi projelerinin yapımı başlatıldı.