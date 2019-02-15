Başkan Göktaş: “Artık ticari araçlar kiralanabilecek”

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, ticari araçların kiralanmasına yönelik olarak yasanın değiştiğini ve artık ticari araç kiralamanın mümkün olduğunu açıkladı.

ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş, “Son dönemde ekonomik koşullardaki olumsuzlukların ticari işletmeleri, özellikle KOBİ’leri etkilemeye başladığı herkes tarafından kabul edilen bir gerçekti. Bu kapsamda ticari işletme ve KOBİ’lerimizi bu olumsuzluklardan daha fazla etkilenmelerini kurtarmak adına devletimiz tarafından bazı adımlar atılırken, bu adımların en dikkat çekenlerinden birisi ticari araçların kiralanması olmuştur. Bilindiği gibi küçük-büyük birçok işletme araç ihtiyacı duyuyor ama 2009 yılından beri ticari araç kiralama yasaktı. Ancak yeni yılla birlikte bu yasağa son verildi ve hem araç ihtiyacı olan işletmeler hem de kiralama şirketleri için oldukça önemli bir gelişme yaşanmıştır” dedi.

"Ticari araç kiralama yasası değişti"

Ticari araç kiralama yasasının değiştiğinin altını çizen ATSO Başkanı Göktaş, “Bilindiği gibi 2009’dan beri ticari araç kiralamak yasaktı fakat bu yasa Ticari araçların kiralanabilmesini mümkün kılan ‘Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ 31 Aralık 2018’de Resmi Gazete‘de yayınlanması ile artık ortadan kalktı. Düzenleme kapsamında, sözleşmeli taşıt kullanma hakkı verilen türde yetki belgesi sahiplerinin, doğrudan kiracı olarak tarafı oldukları uzun süreli kiralama sözleşmesi yoluyla ticari araç temin etmeleri mümkün kılındı. Böylece özellikle KOBİ’ler, hafif ticari araç satın almak zorunda kalmayacaklarından, kısıtlı öz kaynaklarını mümkün olan en etkin ve verimli şekilde temel faaliyetlerine aktarabilecek. KOBİ’lere büyük fayda sağlayacak olan yeni düzenlemeyle uzun süreli kiralama yapabilecek olan işletmeler, ticari araç ihtiyaçları için yüksek finansman maliyetlerinden ve bazı risklerden etkilenmekten kurtulacak olup, ayrıca eski araçların kullanımdan kaynaklanan fazla yakıt tüketiminin de önüne geçilmesi hedeflenmiş olacaktır. Kiralanan yeni nesil araçlarla yakıt tasarrufu sağlanırken, güvenlik anlamında da önemli bir gelişme sağlanacaktır. Ayrıca yapılan düzenleme, global açıdan önemli bir ticari araç üretim üssü konumunda bulunan Türkiye’nin üretim performansına da pozitif yönde katkı sağlayacak, aynı zamanda da filo ve operasyonel kiralama sektörünün de büyümesinde rol oynayacaktır” şeklinde konuştu.