Başkan Göksel Gümüşdağ açıkladı! Başakşehir'den UEFA'ya flaş talep
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA'dan Webo'ya ırkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettiklerini açıkladı.
İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık olayıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
"Dünya tarihine geçen bir direniş"
Gümüşdağ: UEFA'dan Webo'ya ırkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettiklerini söylerken "8 Aralık ırkçılığa karşı dünya tarihine geçen bir direniştir." dedi.