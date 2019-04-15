Başkan Gökhan Yüksel Afyonkarahisarlılar Kültür Şöleni’ne katıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Afyonkarahisarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen “Afyonkarahisarlılar 31. Yıl Kültür Şöleni”ne katıldı.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Afyonkarahisarlılar 31. Yıl Kültür Şöleni’ne; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra CHP Afyonkarahisar Milletvekilli Av. Burcu Köksal, CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, CHP Kartal İlçe Yönetimi, Kartal Belediye Meclis Üyesi Özlem Bulut, İstanbul Afyonkarahisarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Saltık ve Afyonkarahisarlı vatandaşlar katıldı.

Birbirinden güzel yöresel ürünlerin sergilendiği, Afyonkarahisar yöresine ait türkülerin seslendirildiği, halk oyunlarının oynandığı İstanbul Afyonkarahisarlılar 31. Yıl Kültür Şöleni’nde konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün destanlar yazdığı Afyon Kocatepe’den yöresel güzel ürünlerimize, örf ve adetlerimizden kültürümüze, tüm değerlerimizle Kartal’da yaşıyoruz. Geleneğimize mutlaka sahip çıkmak gerekiyor. Gençlerimizin bu kültürlerden öğreneceği çok şey var. Bu yüzden dernek faaliyetlerini önemsiyoruz. Kartal Belediyesi’nin kapıları Afyonkarahisarlı hemşerilerime sonuna kadar açıktır.” ifadelerinde bulundu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in ardından konuşan CHP Afyonkarahisar Milletvekilli Av. Burcu Köksal, “Her türlü etkinliğinizde elimden geldiğince siz Afyonlu hemşerilerimin yanındayım. Ankara’da bir kızınız, bir kardeşiniz, bir ablanız, bir evladınız olarak size bir telefon kadar yakınım. Kartal Belediye Başkanımızın da bizim yokluğumuzu hissettirmeyeceğine, aynı bugün olduğu gibi bundan sonra da Afyonlu hemşerilerime canı gönülden destek vereceğine, sahip çıkacağına inancım sonsuzdur. Ama Afyonkarahisarlı hemşerilerim de Belediye Başkanımıza sahip çıksın ve her zaman destek olsun.” dedi.

Etkinliğin sonunda İstanbul Afyonkarahisarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Saltık, şölene katkılarından dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e plaket takdim ederek, kendisine teşekkür etti.