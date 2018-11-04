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Başkan gençlere anlattı! Andımız kararı kötü niyetli

“Türkiye Gençlik Zirvesi”nde konuşan Erdoğan, “İyi niyet eseri olmadığına inandığım bu kararı kimi çevreler baskıcı antidemokratik ideolojilerine yakılmış bir ışık gibi algıladı. Danıştay’ın ‘Andımız’ kararı sonrasında şahit olduğumuz manzaralar, bu konudaki kararlılığımızı daha da artırmıştır. Bu metin, bu ülkede ezanı Türkçe okumak, okutmak isteyenlerin eseridir. Bizim andımız İstiklal Marşımızdır” dedi.

04 Kasım 2018 Pazar 14:23
Başkan gençlere anlattı! Andımız kararı kötü niyetli

Yeni Akit / İSTANBUL

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) tarafından “Gençlik ve Sosyal Girişimcilik” temasıyla Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye Gençlik Zirvesi”nin açılışında konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, andımız tartışmalarına ilişkin, “Bir daha hiç kimsenin, siyasi hırsları uğruna bu ülkenin gençlerini kardeş kavgasına sürüklemesine fırsat vermeyeceğiz. Vesayet özlemiyle yanıp tutuşanların eskiden olduğu gibi belli kavramları, belli figürleri istismar etmesine müsaade etmeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Bizim andımız, İstiklal Marşımızdır

Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Danıştay’ın ‘Andımız’ kararı sonrasında gerek sosyal medyada gerekse de kimi yayın organlarında şahit olduğumuz manzaralar, açık söylüyorum, bu konudaki kararlılığımızı daha da artırmıştır. Çünkü bu metin, bu ülkede ezanı Türkçe okumak, okutmak isteyenlerin eseridir. Bu bir. Metne baktığın zaman, bu metin içerik itibarıyla bu milletin kendisini, bu milletin kültür, medeniyet anlayışını ortaya koyan bir metin değil. Bizim andımız, İstiklal Marşımızdır ve İstiklal Marşımızla beraber yolumuzla devam ediyoruz. İstiklal Marşımızdan daha güzel, daha güçlü bir ant olabilir mi? Yok ama bunlar işte böyle çıkarmışlar, her şeyi bir birine karıştıran, saçma sapan bir şeyle gençliği yönlendirmenin gayreti içerisindeler.

Ben Türküm ama Türkçü değilim

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben Türküm ama Türkçü değilim. Eğer böyle yaparsak biz kendi değerlerimizle çatışırız. Dinimiz İslam’la çatışırız. İslam ırkçılığı reddediyor, ırkı reddetmiyor. Tam aksine ‘Biz sizi kabileler halinde yarattık’ diyor Rabbimiz ama arkasından geliyor, ne diyor? ‘Birbirinizle iyi tanışasınız, anlaşasınız’ diye. Kavga edesiniz diye değil. Bu gerçeği görmemiz lazım. Bunu gördüğümüz zaman zaten mesele halloluyor. İyi niyet eseri olmadığına inandığım bu kararı, kimi çevreler baskıcı, antidemokratik ideolojilerine yakılmış bir yeşil ışık gibi algıladılar. Koca koca adamlar siyah önlükler giyip, aynı zihniyet, koca koca kadınlar yarım yamalak ezberleriyle ant okumaya yeltenip milletin karşısında kendilerini rezil kepaze ettiler. Bu CHP zihniyeti bunları yapmadı mı? Sadece şu Fatih Suriçi’nde yüzlerce mescidi bunlar kapatarak ahır haline getirmişlerdir.

Ben gencime güveniyorum

Gençliğe yönelik çalışmaları da anlatan Erdoğan, “Yüksek öğrenim yurt sayısını 190’dan 776’ya çıkardık. Harç sorununu kaldırdık. 16 yıl önce 45 liracık burs, kredi veriliyordu. Ocak ayından itibaren bunu 500 liraya çıkaracağız. Üniversite sayımızı 76’dan 206’ya... Şimdi niteliği artırmamız lazım” dedi. Daha önce seçme yaşının 18, seçilme yaşının 30 olduğunu da hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu: “Seçme aslında zor mu kolay mı diye baktığımızda zor. Seçilme kolay. Niye? Bir siyasi lider bir zamanlar ‘Taksim Meydanı’na 4 ayaklı koysam seçtiririm’ dedi. Düşünebiliyor musunuz? Niye? Kolay olduğu için. Ama seçme zor, ayıklayacaksın. Biz buradan hareketle ilk etapta seçilmeyi 25’e, ardından 18’e indirdik. Şimdi seçme ve seçilme 18. Bu bir şeyi gösteriyor. Bu nedir? ‘Ben gencime güveniyorum, inanıyorum’ demektir.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 14:23
  1. Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP)
  2. Gençlik ve Sosyal Girişimcilik
  3. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ)
  4. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kongre Merkezi
  5. Türkiye Gençlik Zirvesi
  6. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. Başkan Erdoğan
  8. Danıştay’ın ‘Andımız’ kararı
  9. CHP

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