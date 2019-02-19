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Başkan Genç: "Bu şehir adını sporla duyurdu"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu ve AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş ile birlikte TÜFAD’ı ziyaret etti.

19 Şubat 2019 Salı 12:04
Başkan Genç: "Bu şehir adını sporla duyurdu"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu ve AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş ile birlikte TÜFAD’ı ziyaret etti.


TÜFAD Başkanı Hayrettin Tekelioğlu ve ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet eden Başkan Genç, Ortahisar Belediyesi’nin sportif faaliyetlere sağladığı destekten bahsetti. Başkan Genç, "Bu şehir bütün Türkiye’de ve dünyada adını sporla duyurdu. Sporun bu şehir için anlamını ve önemini çok iyi biliyoruz. Ve bu nispette de sportif faaliyetlere her zaman destek oluyoruz" dedi.


Trabzon’u spor kenti olarak niteleyen Başkan Genç, başta amatör kulüpler ve bireysel sporcular olmak üzere birçok alanda sportif faaliyetlere destek verdiklerini söyledi. Başkan Genç, "Futbol ön planda olmak üzere Trabzon için sporun anlamını ve önemini çok iyi biliyoruz. Bu şehir spor sevdalısı bir şehir. Bu anlamda amatör spor kulüplerimize ve bireysel sporcularımızadestek oluyoruz. Çocuklarımızın sportif faaliyetlere yönelmesi için Yaz Futbol Okulu, Oryantiring şampiyonası gibi pek çok projeyi hayata geçirdik. Ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok turnuvaya sponsor olduk. Diğer yandan yüzme kursları açarak deniz kenti Trabzon’da çocuklarımıza yüzmeye öğretiyoruz. Gençlerimizin ruhi ve fiziki gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Amatör spor kulüplerimizin ve bireysel sporcularımızın ekipman ihtiyaçları noktasında ciddi talepleri oluyor. Bunları yerine getirmeye gayret ediyoruz. Öğrencilerimizin yaz aylarında futbolla vakitlerini değerlendirmeleri için Yaz Futbol Okulu açıyoruz. Burada antrenörler eşliğinde çocuklarımıza futbol eğitimi veriyoruz. Çok güzel bir etkinlik oluyor. Hem maddi anlamda hem de fiziki anlamda gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Burada yeni arkadaşlıklar, dostluklar kuruyorlar" şeklinde konuştu.


TÜFAD Trabzon Başkanı Hayrettin Tekelioğlu ise, Ortahisar Belediyesi’nin sportif faaliyetlere desteklerinden son derece memnun olduklarını vurgulayarak, "Başkanımızın spora olan ilgisini yakinen biliyoruz. Spora ve sporculara desteğine yakından şahidiz. TÜFAD olarak bizim de birçok projemiz oluyor. Bunları hayata geçirmek yerel yönetimlerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Bu anlamda da Ortahisar Belediyesi’nin çok büyük desteklerini gördük. Bundan sonra da aynı yerel yönetimlerle işbirliği yaparak birçok projemizi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:04
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